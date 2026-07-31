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Infância Começa neste sábado (1º), no Recife, a XII Semana do Bebê Mais de mil atividades gratuitas serão realizadas entre os dias 1º e 7 de agosto, mobilizando escolas, creches, unidades de saúde, COMPAZ, CRAS e parques

De sábado (1º) até a próxima sexta-feira (7), Recife receberá a XII Semana do Bebê. Com mais de mil atividades gratuitas espalhadas por toda a cidade, a iniciativa reúne ações de educação, saúde, assistência social, cultura, esporte, meio ambiente e cidadania.

Promovida pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Educação e da Secretaria Executiva da Primeira Infância (SEPIN), em parceria com o UNICEF, a programação deste ano traz como tema "Afeto, Cuidado e Aprendizagem: caminhos que começam na Primeira Infância".

A abertura da programação acontece neste sábado, das 8h às 12h, na segunda etapa do Parque da Tamarineira, que será transformado em um grande parque da infância. O espaço reunirá dezenas de experiências para crianças e famílias, com apresentações culturais, contação de histórias, musicalização, oficinas de brinquedos populares, capoeira, circo, dança, pintura, atividades esportivas, psicomotricidade, modelagem em argila e shows de Ilana Ventura, Tio Bruninho, Rodrigo Lima e da Orquestra Infantil.

O público também poderá acessar serviços de vacinação, saúde bucal, incentivo ao aleitamento materno, alimentação saudável, educação ambiental, incentivo à leitura, orientações às famílias, espaço fraldário e diversos serviços de cidadania.

"A Semana do Bebê reafirma o compromisso do Recife com a Primeira Infância e mostra que cuidar das crianças é uma responsabilidade compartilhada. Com mais de mil atividades espalhadas pela cidade, unimos diferentes políticas públicas para fortalecer vínculos, garantir direitos e oferecer às nossas crianças oportunidades de crescer com afeto, cuidado, aprendizagem e proteção. Cada ação representa um investimento no presente e no futuro da nossa cidade", afirmou a secretária executiva da Primeira Infância, Luciana Lima.

A programação completa está disponível no site oficial da Semana do Bebê do Recife: https://educ.rec.br/semanabebe/.

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