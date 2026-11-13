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América do Sul Começa nova rodada de diálogo político na Venezuela, sem Machado à mesa Esses diálogos, que visam a uma transição democrática, começaram em agosto sob o patrocínio dos Estados Unidos, oito meses após a captura do governante Nicolás Maduro em uma operação militar americana

A mesa de diálogo político entre o governo interino da Venezuela e uma parte da oposição tem previsão de retomar seus trabalhos nesta sexta-feira (13), sem a principal líder opositora do país, a ganhadora do Nobel da Paz, María Corina Machado.

A líder opositora, que foi recebida por uma multidão na Venezuela ao retornar em outubro após dez meses de exílio, não foi convidada para a mesa de negociação política.

Esses diálogos, que visam a uma transição democrática, começaram em agosto sob o patrocínio dos Estados Unidos, oito meses após a captura do governante Nicolás Maduro em uma operação militar americana.

Espera-se que a mesa de diálogo trate da data para a renovação do Tribunal Supremo de Justiça e do Conselho Nacional Eleitoral (CNE), órgãos acusados pela oposição de servir ao chavismo.

Machado defende a realização de eleições em 2027, mas a presidente interina, Delcy Rodríguez, ainda não definiu uma data.

Na semana passada, Machado apoiou o roteiro traçado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, que prevê a renovação da principalcorte venezuelana antes do fim de 2026 e, logo em seguida, a criação de um novo CNE.

O plano estabelece que Delcy Rodríguez declare a vacância da presidência e convoque eleições em um prazo de seis meses.

As negociações são lideradas por Jorge Rodríguez, presidente da Assembleia Nacional, e por Dinorah Figuera, presidente da bancada opositora que obteve maioria naquele Parlamento em 2025.

A oposição venezuelana denunciou como fraudulentas as eleições presidenciais de 2024, nas quais Maduro se proclamou presidente reeleito.

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