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Impeachment

Começa o processo de impeachment contra o presidente paraguaio por escândalo bancário

Processo foi deflagrado após a rejeição de um pedido de prorrogação feito por Peña

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Ex-presidente paraguaio, Santiago Peña, enfrenta julgamento de destituição em meio a protestos por crise bancáriaEx-presidente paraguaio, Santiago Peña, enfrenta julgamento de destituição em meio a protestos por crise bancária - Foto: Federico Parra/AFP

O Senado do Paraguai iniciou, nesta sexta-feira (6), o processo de impeachment contra o presidente Santiago Peña, envolvido em um escândalo bancário que deixou três milhões de clientes sem acesso aos seus depósitos.

O processo foi deflagrado após a rejeição de um pedido de prorrogação feito por Peña. O presidente não compareceu ao Senado e está sendo representado por seus advogados de defesa.

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"Esta sessão foi convocada com o objetivo de decidir sobre a admissão ou a rejeição de cada prova apresentada", disse o presidente do Senado, Basilio Núñez, ao abrir a sessão.

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