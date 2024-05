Começa traslado aos EUA de surfistas australianos assassinados no México

A- A+

Os corpos dos dois surfistas australianos assassinados no México foram transferidos nesta quinta-feira (9) para a cidade americana de San Diego, onde se encontram seus familiares, informou um funcionário da funerária responsável pela operação.

Um carro cinza partiu depois do meio-dia, no horário local, de uma funerária na cidade de Tijuana (noroeste) em direção à passagem de fronteira de Otay com os restos mortais dos irmãos Jake e Callum Robinson, segundo jornalistas presentes no local que conversaram brevemente com o motorista.

O corpo do americano Jack Carter, assassinado junto com os australianos, está sob proteção de outra empresa funerária de Tijuana.

O procedimento oficial para cruzar o posto de controle com os corpos pode durar até três horas, por isso não está claro a que horas chegariam a San Diego, onde estão Debra e Martin Robinson, pais das vítimas.

Jake e Callum Robinson desapareceram em 27 de abril enquanto acampavam em uma área remota de Santo Tomás, um resort do Pacífico localizado no município de Ensenada (Baja Califórnia), para onde haviam viajado dos Estados Unidos para surfar.

Seus corpos e o do americano foram encontrados na última sexta-feira com tiros na cabeça em um poço profundo na mesma área, segundo a promotoria, que atribui o crime a um homem que roubou a caminhonete dos surfistas.

Na quarta-feira, durante uma audiência, o promotor do caso acusou o suspeito, identificado como Jesús Gerardo “N”, de desaparecimento de pessoas, e anunciou que posteriormente apresentaria denúncia por homicídio.

A promotoria também disse que está reunindo provas para acusar outras duas pessoas supostamente envolvidas que estão atualmente presas por posse de metanfetaminas.

