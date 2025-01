A- A+

trégua Começam negociações para abrir passagem fronteiriça para ajuda em Gaza Nesta quarta-feira, Israel e Hamas concordaram com um cessar, incluindo a libertação de reféns mantidos em Gaza

As negociações para abrir a passagem de Rafah, que separa a Faixa de Gaza do Egito, e "autorizar a entrada de ajuda internacional" no território palestino começaram, anunciou, nesta quarta-feira (15), uma fonte de segurança egípcia, citada pela mídia oficial deste país.

O Egito se "prepara para fazer chegar a maior quantidade possível de ajuda à Faixa de Gaza", informou o jornal governamental Al Ahram, citando a Al-Qahera News, próxima aos serviços de inteligência, pouco depois do anúncio de um acordo de cessar-fogo entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas, após mais de 15 meses de guerra.

Nesta quarta-feira, Israel e Hamas concordaram com um cessar, incluindo a libertação de reféns mantidos em Gaza, segundo o primeiro-ministro do Catar.

A pressão pelo fim dos confrontos aumentou nos últimos dias, quando os mediadores (Catar, Egito e Estados Unidos) intensificaram seus esforços para alcançar um acordo.

A passagem de Rafah está fechada desde maio, quando o Exército israelense tomou a área e fechou o lado palestino.

O Egito declarou em várias ocasiões que apenas reconhecerá a Autoridade Palestina nesta passagem fronteiriça.

A Al-Qahera News afirmou nesta quarta-feira que o acordo inclui três etapas: a primeira, de 42 dias, implicará um cessar temporário das operações militares de ambos os lado, bem como a retirada das forças israelenses das regiões habitadas até as fronteiras de Gaza.

Além disso, o sobrevoo de aviões de guerra e de reconhecimento israelenses também serão temporariamente interrompidos durante 10 horas por dia.

Veja também