Começam nesta quarta-feira (22) as matrículas de novatos para a Rede Estadual de Pernambuco

Estudantes novatos podem ser matricular para o ano letivo de 2024 da Rede Estadual de Ensino de Pernambuco a partir desta quarta-feira (22).

As vagas serão disponibilizadas no site www.matricularapida.pe.gov.br. O cadastro abre às 7h desta quarta-feira e seguirá até 26 de dezembro.

De acordo com a Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco, 175.201 vagas serão disponibilizadas para estudantes novatos. No entanto, desse total, 97.903 já foram preenchidas por alunos oriundos dos anos finais das redes municipais.

Dessa forma, estão disponíveis 77.298 vagas, sendo 10.762 distribuídas no Recife, 18.211 nos demais municípios da Região Metropolitana e 48.325 na Zona da Mata, Agreste e Sertão.

O processo abrange os anos finais do ensino fundamental, o ensino médio e a Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Para os estudantes que não possuem acesso à internet, será possível realizar a matrícula em laboratórios de informática distribuídos em 300 escolas do Estado.

Além do cadastro, os responsáveis pelos alunos precisarão realizar a efetivação da matrícula presencialmente na unidade de ensino escolhida. Esse processo deverá ser feito entre os dias 2 e 12 de janeiro com a entrega da documentação.

Para a confirmação, são necessários os seguintes documentos:

Número da inscrição do Cadastro 2022;

Cópia da Certidão de Nascimento;

Original do histórico escolar ou declaração original da última escola em que estudou;

Comprovante de residência com CEP;

Cópia da carteira de vacinação;

Comprovante de tipo sanguíneo e fator RH;

Foto 3x4 recente.

Após o prazo inicial, uma nova oportunidade será aberta entre os dias 18 e 22 de janeiro. Para os estudantes que realizarem a matrícula neste período, a efetivação deverá ser finalizada entre os dias 24 a 26 de janeiro.

Cadastro

Ao iniciar o cadastro, as informações deverão ser preenchidas até o final pelos pais ou responsáveis ou mesmo pelo próprio estudante, quando maior de 18 anos. São solicitadas informações como nome completo, data de nascimento, escola de origem, escola que pretende estudar com série e turno, nome do responsável com endereço e telefone para contato, além de RG e CPF. Estes dois últimos, para esta etapa, apesar de necessário, não são obrigatórios, devendo ser apresentados na efetivação da vaga.

Ao final, será gerado um protocolo que é a confirmação da matrícula realizada e que deve ser anotado ou impresso. Posteriormente, com este número de protocolo, o estudante se dirige à escola que se matriculou para entregar os documentos necessários e confirmar a matrícula.

É importante ficar atento a todo o processo de matrícula, pois é totalmente online. A partir do momento que um cadastro é finalizado, aquela vaga não estará mais disponível. Os estudantes que quiserem trocar de escola após a finalização do cadastro no site Matrícula Rápida podem realizar o processo durante todo o período da matrícula (até 26 de dezembro), através do campo “consulte sua inscrição”. A troca será permitida mediante disponibilidade de vagas.

Cronograma

Cadastro Escolar: de 22 novembro a 26 de dezembro



Efetivação da Matrícula: de 2 a 12 de janeiro



Cadastro Escolar - 2ª Rodada: de 18 a 22 de janeiro



Efetivação da Matrícula - 2º Rodada: de 24 a 26 de janeiro

