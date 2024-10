Faltam 100 dias para comemoração dos 35 anos da Obra de Maria na Arena de Pernambuco

A- A+

Faltam 100 dias para a celebração dos 35 anos da Obra de Maria. As comemorações incluem shows, palestras e momentos de fé. Mais de 80% dos ingressos já foram vendidos.

O evento reúne importantes nomes da música católica, como Padre Fábio de Melo, Padre Marcelo Rossi e Frei Gilson, além da Orquestra Criança Cidadã, na Arena de Pernambuco, e pregadores, que vão abordar temas de fé, santidade e esperança no Teatro Guararapes, no Centro de Convenções de Pernambuco.

Ao todo, serão três dias de celebração e comunhão católica. Atualmente, restam apenas 7 mil ingressos para o setor de arquibancada superior e mil ingressos de lote extra para o gramado.

Esta será uma oportunidade de evangelizar através das peregrinações e realizar missões sociais.

“Faça-se em mim segundo a tua palavra”. O versículo bíblico descrito no livro de Lucas 1:38 é o tema da celebração e reflete os valores da comunidade. Esta passagem oferece aos cristãos um exemplo de fé e obediência, mostrando como Maria aceitou a missão divina com o propósito de servir à humanidade.

A comunidade, fundada em 1990 por Gilberto Barbosa e Maria Salomé, é conhecida por seu trabalho de evangelização e solidariedade. Atualmente, conta com mais de 5 mil missionários e voluntários espalhados em mais de 60 países.

Programação

No Teatro Guararapes, das 9h às 18h, nos dias 17 e 18 de janeiro de 2025, as presenças confirmadas são de Ironi Spuldaro, Frei Josué, Ir. Zélia Garcia, Patti Mansfield, Prado Flores, Katia Roldi Zavaris, Eto, Luzia Santiago e Família Obra de Maria. Será um mosaico de vozes que falam sobre fé, santidade, entrega, superação e esperança.

Frei Gilson será uma das principais atrações na Arena de Pernambuco

Já na Arena, dia 19 de janeiro de 2025, das 14h às 21h, estarão presentes Padre Fábio de Melo, Padre Marcelo Rossi, Frei Gilson, Ir. Kelly Patrícia, Padre Damião Silva, Dunga, Padre João Carlos e a Família Obra de Maria.

Presenças no evento

A celebração dos 35 anos da Obra de Maria promete reunir muitos líderes religiosos e fiéis. O evento já tem confirmada a participação de cerca de 200 bispos e 300 padres, além de delegações de mais de 60 países.

Com expectativa de atrair cerca de 50 mil pessoas à Arena de Pernambuco, incluindo mais de mil estrangeiros, a celebração também impacta diretamente o turismo da região, com hotéis na capital e arredores já com alta taxa de ocupação.

Representantes do Vaticano, da Europa e de outros continentes estarão presentes, junto a cardeais, autoridades políticas, deputados e senadores, reafirmando a importância global da ocasião.

Criança Cidadã

A Obra de Maria tem uma importante parceria com o projeto social Orquestra Criança Cidadã, do bairro do Coque, que comemorou os 18 anos em setembro com o “Concerto pela Paz”, no Teatro de Santa Isabel.

Com uma reedição da apresentação feita para o papa Francisco no Vaticano, a orquestra celebrou a missão de promover a paz e a união através da música. A apresentação contou com a participação de músicos russos e ucranianos, ex-integrantes e cantores convidados, sob a regência do maestro José Renato Accioly.

Em janeiro, a Orquestra Criança Cidadã levará essa mesma mensagem de paz e inclusão para as comemorações dos 35 anos da Obra de Maria, continuando seu compromisso com a transformação social e a promoção da harmonia.

Surgiu de um sonho

Natural de Boca de Dois Rios, no Agreste de Pernambuco, o teólogo e psicanalista Gilberto Barbosa idealizou a comunidade em 1990. A fundação da Obra de Maria conta com o apoio de Maria Salomé, formada em turismo e também em psicanálise. A instituição nasceu de um sonho, num casarão da Várzea, de cores azul e branco, em homenagem ao manto da Mãe de Jesus.

Chamado à evangelização e à solidariedade

"A Obra de Maria é um chamado à evangelização e à solidariedade. Ao celebrarmos 35 anos, renovamos nosso compromisso de nos comover com a dor do próximo e anunciar o Evangelho com alegria e esperança”, disse Gilberto Barbosa.

A instituição foi idealizada por Gilberto cinco anos depois que ele começou a frequentar a Canção Nova, no município de Paulista, também no Grande Recife. Todas as modificações no imóvel aconteceram de forma quase milagrosa.

"A Obra de Maria foi onde encontrei acolhimento, amizade e a força para seguir em frente. Que possamos continuar a construir esta casa, abrindo as portas para todos que buscam um lugar para chamar de seu", disse.

Mais de 5 mil missionários

A Obra de Maria tem hoje 5.100 missionários e voluntários espalhados pelo mundo, sendo expoente da Renovação Carismática de Pernambuco. Está na África, Europa, Ásia, na América do Norte e em toda América Latina, contabilizando mais de 60 países, entre eles, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné Bissau, Estados Unidos, Argentina, Itália e França.

Com mais de 80 mil seguidores no Instagram e mais de 30 mil inscritos no Youtube, as redes sociais e as transmissões ao vivo da Obra de Maria fortalecem o suporte espiritual e a sensação de comunidade, complementando as atividades presenciais e ampliando o impacto da missão.

“Jesus nos ensina a ver em cada pessoa, especialmente nos mais necessitados, a sua própria imagem. Ao aliviar o sofrimento do outro, estamos servindo a Cristo”, disse Gilberto.

“Celebrar 35 anos da obra de Maria é mais do que relembrar o passado; é um chamado à ação. Que nos levantemos e anunciemos o Evangelho com a mesma paixão e entusiasmo dos primeiros discípulos”, completou Gilberto Barbosa.

Serviço:

Dia 17, 18 e 19:

Ingresso: R$ 80 válido para os três dias

Lugares: serão ocupados por ordem de chegada

Atrações do Teatro Guararapes (Dias 17 e 18 de janeiro)

Frei Josué

Ir. Zélia Gracia

Ironi Spuldaro

Patti Mansfield

Prado Flores

Katia Roldi Zavaris

Luzia e Eto Santiago

Família Obra de Maria



Atrações da Arena Pernambuco (Dia 19 de janeiro)

Irmã Kelly Patrícia

Padre Fábio de Melo

Frei Gilson

Padre Marcelo Rossi

Padre Damião Silva

Dunga

Padre João Carlos

Família Obra de Maria

