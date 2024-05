A- A+

ALIMENTO Comer chocolate dá acne? O que a ciência diz sobre a relação desse alimento com a pele A ação do doce sobre a formação de erupções cutâneas depende da propensão individual a desenvolver espinhas

O rosto é um dos melhores cartões de apresentação, por isso, milhões de pessoas gastam grandes quantias de dinheiro para manter a pele da região nas melhores condições. Nesse sentido, a presença da acne atua diretamente na autoestima. Um dos fatores aliados ao seu aparecimento é uma alimentação considerada "desregulada", na qual o excesso de chocolate supostamente é um dos maiores culpados.

O que é acne?

A acne é uma doença de pele que ocorre quando os folículos capilares ficam obstruídos com óleo e células mortas da pele, causando cravos ou espinhas. Embora este problema seja mais comum entre adolescentes, pode afetar pessoas de todas as idades. Se for persistente e as erupções desaparecerem lentamente, o melhor é iniciar o tratamento médico, principalmente para evitar o aparecimento de cicatrizes.

Como a ciência explica a relação da acne com o chocolate?

Durante muitos anos o chocolate foi acusado de causar problemas de acne. Isso se dá pela correlação feita entre a ingestão de gordura presente no doce com o aparecimento de espinhas. Porém, algum tempo depois, foi esclarecido que, na realidade, não se tratava do chocolate em si, mas sim de um aumento da ingestão calórica.

A realidade é que, até agora, os especialistas não conseguem chegar a acordo sobre a relação entre o consumo de chocolate e a acne. A primeira coisa a mencionar é que um estudo realizado pela Clínica Dermatológica Internacional, localizada na Espanha, concluiu que o consumo de chocolate amargo foi um fator de agravamento da acne em algumas pessoas.

Afinal, é pior comer chocolate?

Com base no exposto, não é que exista uma diferença notável entre os chocolates que possuem grande quantidade de gordura ou açúcar, em relação aos mais puros. Nesse sentido, um estudo realizado na Universidade de Miami concluiu que homens jovens com histórico de acne desenvolveram espinhas mais rapidamente após comerem chocolate. Outra pesquisa semelhante realizado na Tailândia chegou ao mesmo resultado.

Embora não se tenha chegado a uma conclusão certa, os especialistas acreditam que os flavonóides, um tipo de antioxidante, podem contribuir para o aumento da inflamação e, portanto, para o agravamento da acne. Outra teoria é que esse alimento gera sentimento de culpa ou remorso, o que causa estresse, condição que comprovadamente aumenta as chances de desenvolvimento de erupções cutâneas.

Mas nem sempre o chocolate tem esse efeito, tudo depende da pessoa e da sua propensão a desenvolver espinhas. Em qualquer caso, o melhor é manter sempre uma alimentação saudável e equilibrada que, em geral, contribuirá para o melhor aspecto da pele.

