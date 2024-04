Comer muito ovo faz mal para o coração? Novo estudo responde

A- A+

Quer você goste de ovos fritos, cozidos, poché ou mexidos, muitos hesitam em comê-los devido à preocupação de que o alimento possa aumentar os níveis de colesterol e prejudicar a saúde do coração. No entanto, um estudo apresentado recentemente na apresentado na Sessão Científica Anual do American College of Cardiology sugere que não é bem assim.

Pesquisadores do Instituto Duke de Pesquisa Clínica em Durham, Carolina do Norte (EUA), mostram que os níveis de colesterol entre as pessoas que comeram ovos fortificados na maioria dos dias da semana - até mesmo aquelas com maior risco para doenças cardíacas - foram semelhantes aos daquelas que não comeram ovos.

“Os padrões e hábitos alimentares podem ter uma influência notável sobre estes e tem havido muitas informações conflitantes sobre se os ovos são seguros ou não para consumo, especialmente para pessoas que têm ou estão em risco de doenças cardíacas", disse a médica Nina Nouhravesh, principal autora do estudo.

"Este é um estudo pequeno, mas nos dá a garantia de que comer ovos fortificados é aceitável no que diz respeito aos efeitos lipídicos durante quatro meses, mesmo entre uma população de maior risco”, completa a autora.

Os ovos são uma fonte comum e relativamente barata de proteína e colesterol na dieta. No entanto, tem havido muitas informações conflitantes sobre se esse alimento é seguro ou não para consumo, especialmente para pessoas que têm ou estão em risco de doenças cardíacas. No novo estudo, Nouhravesh e sua equipe queriam analisar especificamente os ovos fortificados, pois contêm menos gordura saturada e vitaminas e minerais adicionais, como iodo, vitamina D, selênio, vitamina B2, 5 e 12 e ácidos graxos ômega-3.

Um total de 140 pacientes com doença cardiovascular ou com alto risco da condição foram incluídos no estudo, que teve como objetivo avaliar os efeitos da ingestão o alimento em fatores como colesterol HDL (o "colesterol bom"), LDL (o "colesterol ruim"), e outros marcadores-chave da saúde cardiovascular. Os participantes foram aleatoriamente divididos em dois grupos: aqueles designados para comer 12 ovos fortificados por semana (cozidos da maneira que quisessem) e aqueles que deveriam comer menos de dois ovos de qualquer tipo (fortificados ou não) por semana.

Os pacientes tiveram consultas clínicas presenciais no início do estudo e visitas após um e quatro meses para medir os sinais vitais e fazer exames de sangue. Eles também foram acompanhados por telefone aos dois e três meses e os pacientes do grupo dos ovos fortificados foram questionados sobre o consumo semanal de ovos. Aqueles com baixa adesão receberam materiais educativos adicionais.

Os resultados mostraram uma redução de -0,64 mg/dL no colesterol HDL e -3,14 mg/dL no colesterol LDL, no grupo de ovos fortificados. Embora estas diferenças não tenham sido estatisticamente significativas, os investigadores disseram que as diferenças sugerem que comer 12 ovos fortificados por semana não teve qualquer efeito adverso sobre o colesterol no sangue.

Também houve redução no colesterol total, número de partículas de LDL, outro biomarcador lipídico chamado apoB, troponina de alta sensibilidade (um marcador de dano cardíaco) e pontuações de resistência à insulina no grupo dos ovos fortificados, enquanto a vitamina B aumentou.

“Sabemos que as doenças cardiovasculares são, até certo ponto, mediadas por fatores de risco como pressão alta, colesterol alto e aumento do IMC e diabetes (...) Embora este seja um estudo neutro, não observamos efeitos adversos nos biomarcadores da saúde cardiovascular e houve sinais de benefícios potenciais da ingestão de ovos fortificados que justificam uma investigação mais aprofundada em estudos maiores, pois são mais geradores de hipóteses aqui”, disse Nouhravesh.

Análises de subgrupo revelaram aumentos numéricos no colesterol HDL e reduções no colesterol LDL em pacientes com 65 anos ou mais e naqueles com diabetes no grupo dos ovos fortificados, em comparação com aqueles que comeram menos de dois ovos.

Então, por que os ovos tinham uma má reputação? Parte da confusão decorre do fato de que as gemas contêm colesterol. Especialistas dizem que uma consideração mais importante, especialmente no contexto destas descobertas, pode ser o que as pessoas comem juntamente com os ovos, como torradas com manteiga, bacon e outras carnes processadas, que não são escolhas saudáveis para o coração. Apesar dos resultados, os pesquisadores recomendam que pessoas com doenças cardíacas conversem com seus médicos sobre uma dieta saudável para o coração.

