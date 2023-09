A- A+

"Se você engolir a semente de melancia, vai nascer um pé de melancia na sua barriga". Quem nunca escutou uma frase como essa ao comer a fruta? Apesar de muitas pessoas saberem que isso não acontece, algumas ainda ficam na dúvida se comer a semente pode trazer algum prejuízo para saúde.

A resposta é não. Na verdade, a semente de melancia só traz benefícios. Em entrevista ao site britânico Southern Living, a nutricionista Lauren Manaker afirmou que as sementes são seguras e repletas de nutrientes.

"As sementes de melancia são uma fonte natural de manganês, fósforo, potássio, proteína, folato, ácidos graxos essenciais, ferro e zinco", disse Manaker ao site. "Esses diferentes nutrientes, como o manganês, ajudam no funcionamento adequado do cérebro e do sistema nervoso, enquanto o fósforo ajuda na formação óssea saudável e melhora a digestão".

Apesar de serem uma boa opção nutricional, as sementes de melancia têm pouco sabor e são díficeis de mastigar — principalmente as pretas, que estão maduras.

As sementes de melancia contêm fibras. Quando torradas, lembram sementes de abóbora e são um lanche saudável.

O magnésio nas sementes desempenha um papel fundamental na produção de energia, na função nervosa e na manutenção da pressão arterial estável. As sementes também fornecem ácidos graxos que reduzem os níveis de colesterol e diminuem as chances de ataque cardíaco ou derrame.

