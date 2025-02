Comer um único pedaço de fruta ou uma porção de vegetais por dia reduz o risco de morte, diz estudo

A- A+

Um novo estudo liderado pelo Instituto de Saúde Carlos III (ISCIII) revela que os benefícios já conhecidos das frutas e vegetais na redução do risco de mortalidade podem ser maiores se esse consumo for além das recomendações alimentares atuais, sugerindo que comer mais de cinco porções por dia protegeria ainda mais a saúde.

É o que indicam os resultados de um estudo realizado pelo Centro Nacional de Epidemiologia do ISCIII e pela Área de Epidemiologia e Saúde Pública (CIBERESP) do Centro de Investigação Biomédica em Rede (CIBER-ISCIII), recentemente publicado na revista 'Saúde Pública'.

O estudo incluiu dados de 66.933 participantes de pesquisas nacionais de saúde na Espanha, vinculados ao registro nacional de mortalidade, todos fornecidos pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). A análise de dados confirma que o consumo de frutas e vegetais está associado à "proteção significativa" contra a mortalidade geral e cardiovascular.





Especificamente, os resultados indicam que os benefícios dos vegetais aumentam com o consumo de até cinco porções por dia, enquanto os benefícios do consumo de frutas parecem se estabilizar em torno de duas ou três porções por dia. Além disso, eles revelam que o consumo combinado de frutas e vegetais apresenta maior proteção quando atinge até 10 porções diárias, principalmente contra a mortalidade por doenças cardiovasculares.

"Esses resultados são especialmente significativos se levarmos em conta que as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte entre as mulheres e a segunda entre os homens. Os resultados apoiam as recomendações atuais de consumir pelo menos cinco porções diárias de frutas e vegetais, e sugerem que pode haver benefícios adicionais com uma ingestão ainda maior", explicou Adela Castelló, pesquisadora principal do projeto.

O risco é reduzido

Paloma Martínez, uma das autoras da pesquisa, incentivou a população a comer mais frutas e vegetais para proteger sua saúde.

"Como nutricionista, incentivo as pessoas a aumentar o consumo de frutas e vegetais e a adotar hábitos alimentares que priorizem a saúde. Não é necessário fazer mudanças drásticas imediatamente; pequenas modificações na dieta diária podem fazer uma grande diferença. Comer uma fruta por dia ou uma porção de vegetais pode reduzir o risco de morte em 10%. Com cinco porções, o benefício chega a 30%, e com dez, 40%, principalmente quando se prioriza o consumo de vegetais", disse ela.

Os pesquisadores também destacaram a importância de promover hábitos alimentares saudáveis como uma estratégia fundamental para prevenir doenças crônicas e reduzir a mortalidade. Embora mais estudos sejam necessários para confirmar essas descobertas, este trabalho pode contribuir para futuras atualizações das diretrizes alimentares oficiais.

