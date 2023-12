Comercial de 2003 da Marisa viraliza e preços surpreendem internautas: 'hoje em dia nem na Shopee'

A- A+

Um comercial da rede de lojas Marisa, de 2003, viralizou nas redes sociais neste fim de semana e surpreendeu os internautas. O motivo foram os preços, bem abaixo dos encontrados em comércios semelhantes hoje, 20 anos depois. Uma blusa, por exemplo, estava apenas R$ 10 e podia ainda ser parcelada em 5 vezes de R$ 1,99.

A propaganda é um especial de Natal com a participação do grupo musical Rouge. Além da blusa, aparecem no vídeo ofertas de calças e saias por 5 vezes de R$ 3,99, ou seja, por R$ 20 cada. O comercial repercutiu depois que o internauta Bruno Rahall compartilhou em sua conta no X (antigo Twitter), neste sábado.

Veja o comercial:





Até a tarde deste domingo, já foram quase 4 milhões de visualizações e cerca de 9 mil curtidas na postagem. Os usuários da rede rapidamente responderam com espanto ao descobrirem os preços dos itens há duas décadas.

“Chocado com esses preços”, disse um internauta. “10 reais uma blusinha, sério, hoje em dia nem na Shopee”, brincou outro comentário em referência aos baixos preços encontrados no marketplace hoje. “Chocado com o preço da calça, hoje uma é mais de 300 reais”, afirmou outro usuário.

Outras pessoas, porém, lembraram que, na época, o salário mínimo também era mais baixo, por volta de R$ 240,00. O montante é cerca de 5,5 vezes inferior ao valor de hoje, R$ 1.320,00. Logo, uma blusa de R$ 10 em 2003 custava aproximadamente 4,2% do salário mínimo, o que hoje corresponderia a cerca de R$ 55.

Veja também

POLÊMICA Tio de Kate Middleton ameaça processar Amazon após ter 'memórias falsas' publicadas em livro