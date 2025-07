Comerciante chinês é indiciado por morte de jovem na Pavuna

A- A+

A Delegacia de Homicídios da Capital finalizou a investigação sobre a morte de Marcelle Julia Araújo da Silva, de 18 anos. O corpo da jovem foi encontrado no último dia 14, no interior de uma casa na Pavuna, Zona Norte da cidade.



O comerciante chinês Zhaohu Qiu, de 35 anos, foi indiciado por feminicídio e ocultação de cadáver. Ele confessou o crime e disse que escondeu o corpo da vítima em uma residência em obras, a cerca de 800 metros do local onde a matou. Ainda segundo seu relato, usou um carrinho de mão e cobriu o corpo com uma lona preta que servia de cortina em casa. Os policiais também indiciaram um amigo de Zhaohu Qiu por omissão de socorro. Segundo a polícia, ele ouviu o crime e não fez nada a respeito.

De acordo com a Polícia Civil, Qiu confessou em depoimento que enforcou a vítima, com quem mantinha uma relação conturbada. Segundo o relato, Marcelle teria chegado à casa dele por volta das 2h da madrugada para fumar maconha. Eles teriam ingerido bebida alcoólica e dormido no local. Ao acordar, Qiu afirmou ter visto a jovem com a boca aberta e uma marca roxa no pescoço. Questionado se a havia enforcado, respondeu que sim.

O suspeito alegou que “deduziu” que ela estava morta e, temendo reação de traficantes e da polícia, decidiu ocultar o corpo. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que ele deixa o imóvel empurrando um carrinho coberto por uma lona azul, usada para transportar o corpo até outro endereço que lhe pertencia e estava em obras, também na Pavuna.



A perícia identificou marcas de mordida de cães da raça pit bull no corpo de Marcelle. O suspeito não confirmou se havia animais na casa, mas testemunhas relataram que ele criava dois cães no local.

O corpo foi encontrado coberto por entulho e uma lona. Testemunhas ouvidas pela polícia relataram que Qiu era obcecado por Marcelle, mas não era correspondido. Zhaohu Qiu foi preso em São Paulo, onde se escondia.

Marcelle e Xau se conheciam havia pelo menos dez anos. Ele era dono de um trailer de yakisoba no bairro e mantinha relação próxima com a família da vítima. Frequentava festas e churrascos, e chegou a ser visto como uma figura prestativa e amiga. Mas, segundo testemunhas, nutria uma obsessão por Marcelle, que não correspondia às investidas.

De acordo com testemunhas, a jovem teria sido atraída até a casa do suspeito sob o pretexto de ganhar uma cesta de Dia dos Namorados. De acordo com amigas de Marcelle, Xao prometeu que só entregaria o presente se a jovem fosse buscá-lo pessoalmente — o que, segundo a família, pode ter sido uma armadilha.



Vítima chegou de bicicleta na casa do suspeito

Câmeras de segurança analisadas pela polícia registraram Marcelle chegando à casa de Xau às 2h18 da madrugada do dia 12 de junho. Poucas horas depois, às 7h10, o suspeito foi filmado deixando o imóvel na Rua Robert Chuma, em Jardim América, empurrando um carrinho coberto por uma lona azul — semelhante à que foi encontrada envolvendo o corpo da jovem — em direção à outra casa de sua propriedade, que estava em obras.

Testemunhas ouvidas pelos investigadores relataram ainda que o chinês costumava convidar meninas para festas com álcool e drogas, nas quais tentava obter relações sexuais. Amigos próximos da vítima reforçaram que ele era obcecado por Marcelle. Um colega que dividia a casa com Xau disse ter ouvido barulhos de esganadura na madrugada do dia 12 e que, desde então, o suspeito desapareceu da vizinhança e parou de atender telefonemas.



Marcelle Julia Araújo da Silva | Foto: Reprodução / Internet

Quem era Marcelle?

Moradora de Jardim América, na Zona Norte do Rio, Marcelle Julia tinha 18 anos e sonhava em empreender. Estava concluindo um curso de design de sobrancelhas e planejava criar uma página nas redes sociais voltada à autoestima feminina.

"Ela era linda, carismática, muito alegre e gostava de ajudar os outros a se sentirem bem. Tinha uma vida inteira de sonhos e estava buscando realizá-los", contou Cláudia Luciana, tia-avó da jovem.

O primo Ramon Souza lembrou do jeito expansivo da adolescente:

"Adorava dançar, dançava de tudo, mas funk era o ritmo favorito. Gostava de praia também e do Flamengo".

Quem é Zhaohu Qiu?

Zhaohu Qiu, ou Xau, chegou ao Brasil há cerca de uma década e se estabeleceu em Jardim América, onde passou a ser conhecido como vendedor de yakisoba. Aparentemente bem relacionado, ele era visto com frequência em eventos familiares da casa de Marcelle.

"Ele sempre foi um parceiro da família. Sempre agradável, solícito, mas tinha uma obsessão pela Marcelle. Nunca entendemos bem. Ele a conheceu quando ela ainda era uma menina", disse Daiana Azoor.

Apesar de nunca ter tido seus sentimentos correspondidos, Xau insistia em estar próximo, sempre tentando agradar. A amizade entre os dois fazia com que ninguém desconfiasse de um possível risco. Por isso, o crime chocou a comunidade.

