A- A+

INCÊNDIO Comerciante chinês tem ferimentos leves após incêndio no Bairro de São José; lojas são interditadas Incêndio aconteceu na noite do domingo (7)

Uma pessoa ficou levemente ferida após um incêndio que atingiu uma loja de variedades no bairro de São José, na região central do Recife, na noite do domingo (7). O estabelecimento, localizado na Rua do Nogueira. Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada às 20h30 e o incêndio foi controlado por volta das 1h45 desta segunda (8).

Ao todo, oito viaturas do Corpo de Bombeiros atuaram na contenção das chamas. Pela manhã, os bombeiros fizeram o rescaldo, identificaram suposta fissuras na estrutura e acionaram a Defesa Civil do Recife, que deve realizar uma vistoria no local ainda nesta segunda. Lojas vizinhas foram interditadas até a realização da vistoria.

Segundo testemunhas, o dono da loja, um homem de origem chinesa, de idade e nome não informados, teria tentado salvar parte das mercadorias em meio às chamas. O comerciante recebeu atendimento no local, de acordo com os bombeiros.

Até o momento, as causas do incêndio na loja não foram informadas.





Veja também

saúde Parkinson: doença pode estar associada a bactéria aquática comum, revela novo estudo