POLÍCIA Comerciante de Caruaru é encontrado morto com marcas de tiros dentro de carro em Belém de Maria Conhecido como "Cabeça do Cachorro Quente", ele tinha uma lanchonete em Caruaru

O comerciante Jailson Severino da Silva, de 47 anos, foi encontrado morto com marcas de tiros, na tarde de segunda-feira (21), em Belém de Maria, na Zona da Mata Sul de Pernambuco.

Conhecido como "Cabeça do Cachorro Quente", ele tinha uma lanchonete em Caruaru, no Agreste do Estado.

O carro onde estava o corpo do comerciante foi localizado em uma estrada vicinal do Sítio Quanduz, na zona rural de Belém de Maria.

O caso foi registrado como homicídio consumado pela Polícia Civil de Pernambuco, que afirmou ainda que "as investigações seguem até elucidação do crime".

A motivação e a autoria do crime ainda são desconhecidas e serão apuradas pelo inquérito policial. Até o momento, ninguém foi preso.

O corpo de Jailson Severino foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Palmares, também na Mata Sul do Estado.



