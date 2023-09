A- A+

Recife Comerciante do Mercado da Encruzilhada lamenta prejuízo após incêndio: "Acabou com tudo" As chamas, que destruíram 10 boxes, teriam iniciado após um curto-circuito provocado por furto de fios elétricos

Comerciantes do Mercado da Encruzilhada, na Zona Norte do Recife, apontam que o incêndio que atingiu o equipamento público, na manhã deste domingo (3), começou em uma sapataria.



As chamas, que destruíram 10 boxes, teriam iniciado após um curto-circuito provocado por furto de fios elétricos. O proprietário da sapataria afetada, Fernando Ferreira, contou como ficou sabendo do incêndio e lamentou os prejuízos.



"Eu cheguei às 8h e já fiquei sabendo que a turma estava roubando fio lá em cima. Depois disso, já fui na administração do mercado. Os seguranças vieram, mas não tinha o que fazer, porque eles [os homens que estariam roubando os fios] já haviam fugido. Disseram que um estava de camisa amarela. Todos os bens materiais foram embora, sapato de cliente, bolsa de cliente, acabou com tudo", afirmou Fernando.

A comerciante Amanda Jerônimo, que trabalha em uma peixaria dentro do estabelecimento, relatou o susto ao saber do incêndio no mercado.



"O fogo se alastrou, porque tem muito couro e plástico. A gente se desesperou e começou a sair, porque começamos a ouvir explosões e lá dentro têm restaurantes, venda de ração, peixaria tem muito plástico. Eu acho que está tudo destruído", contou Amanda.



Por meio de nota, a Prefeitura do Recife informou que dará todo o suporte aos permissionários e que as tratativas já foram iniciadas.



O fogo já foi controlado. O Corpo de Bombeiros, que enviou 10 viaturas ao local, realiza o rescaldo.

