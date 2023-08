Comerciante sai para comprar pão e é morto a tiros por homens em moto em Agrestina

A- A+

Um comerciante de 42 anos de idade foi assassinado a tiros, no último sábado (26), em Agrestina, no Agreste de Pernambuco. De acordo com os primeiros relatos da Polícia Civil, ele teria saído para comprar pão e dois homens em uma moto o abordaram e atiraram nele.

O homem, identificado como José Severino do Nascimento, foi encontrado pela polícia morto na rua localizada em frente ao Loteamento Ipiranga.

Ele comercializava CDs na Feira da Sulanca de Caruaru e era conhecido como "Boquinha do CD". As informações iniciais são de que ele teria sido morto com quase 20 tiros. A moto dele foi encontrada ao lado do corpo.

A Polícia Civil registrou o caso como homicídio consumado. "As investigações seguem até o esclarecimento do caso", disse a corporação.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Caruaru.



