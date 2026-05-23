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Incêndio Comerciantes relatam perdas e queda nas vendas após incêndio no bairro de São José, no Recife Falta de energia, fumaça e danos em estabelecimentos afetaram o funcionamento do comércio ao longo deste sábado (23)

O incêndio que atingiu sete estabelecimentos comerciais na Rua Santa Rita de Cássia, no bairro de São José, área central do Recife, na madrugada deste sábado (23), provocou prejuízos a lojistas e comprometeu o funcionamento do comércio no local.

De acordo com a Defesa Civil do Recife, não houve indícios aparentes de colapso estrutural nos pontos atingidos. Entretanto, as lojas localizadas na via e os estabelecimentos nas ruas vizinhas foram afetados pela falta de energia.

Em meio à fumaça e à movimentação de curiosos, o comércio funcionou com dificuldades na manhã deste sábado. Até o fim da tarde, o incêndio ainda apresentava focos ativos.

Segundo os comerciantes, muitos precisaram descartar mercadorias e improvisar reparos para tentar reabrir os estabelecimentos na próxima semana. Apesar do controle das chamas, imóveis atingidos pelo incêndio em São José ainda têm focos internos de fogo, espalhando fumaça pelas ruas do entorno e seguem sem energia elétrica. John Cartana / Folha de Pernambuco

Apesar do controle das chamas, imóveis atingidos pelo incêndio em São José ainda têm focos internos de fogo, espalhando fumaça pelas ruas do entorno e seguem sem energia elétrica. John Cartana / Folha de Pernambuco

Apesar do controle das chamas, imóveis atingidos pelo incêndio em São José ainda têm focos internos de fogo, espalhando fumaça pelas ruas do entorno e seguem sem energia elétrica. John Cartana / Folha de Pernambuco

Apesar do controle das chamas, imóveis atingidos pelo incêndio em São José ainda têm focos internos de fogo, espalhando fumaça pelas ruas do entorno e seguem sem energia elétrica. John Cartana / Folha de Pernambuco

Apesar do controle das chamas, imóveis atingidos pelo incêndio em São José ainda têm focos internos de fogo, espalhando fumaça pelas ruas do entorno e seguem sem energia elétrica. John Cartana / Folha de Pernambuco

Apesar do controle das chamas, imóveis atingidos pelo incêndio em São José ainda têm focos internos de fogo, espalhando fumaça pelas ruas do entorno e seguem sem energia elétrica. John Cartana / Folha de Pernambuco

Apesar do controle das chamas, imóveis atingidos pelo incêndio em São José ainda têm focos internos de fogo, espalhando fumaça pelas ruas do entorno e seguem sem energia elétrica. John Cartana / Folha de Pernambuco

Apesar do controle das chamas, imóveis atingidos pelo incêndio em São José ainda têm focos internos de fogo, espalhando fumaça pelas ruas do entorno e seguem sem energia elétrica. John Cartana / Folha de Pernambuco

Apesar do controle das chamas, imóveis atingidos pelo incêndio em São José ainda têm focos internos de fogo, espalhando fumaça pelas ruas do entorno e seguem sem energia elétrica. John Cartana / Folha de Pernambuco

Apesar do controle das chamas, imóveis atingidos pelo incêndio em São José ainda têm focos internos de fogo, espalhando fumaça pelas ruas do entorno e seguem sem energia elétrica. John Cartana / Folha de Pernambuco

Apesar do controle das chamas, imóveis atingidos pelo incêndio em São José ainda têm focos internos de fogo, espalhando fumaça pelas ruas do entorno e seguem sem energia elétrica. John Cartana / Folha de Pernambuco

Apesar do controle das chamas, imóveis atingidos pelo incêndio em São José ainda têm focos internos de fogo, espalhando fumaça pelas ruas do entorno e seguem sem energia elétrica. John Cartana / Folha de Pernambuco

Apesar do controle das chamas, imóveis atingidos pelo incêndio em São José ainda têm focos internos de fogo, espalhando fumaça pelas ruas do entorno e seguem sem energia elétrica. John Cartana / Folha de Pernambuco

Apesar do controle das chamas, imóveis atingidos pelo incêndio em São José ainda têm focos internos de fogo, espalhando fumaça pelas ruas do entorno e seguem sem energia elétrica. John Cartana / Folha de Pernambuco

“A gente verificou hoje esse esse acidente muito grave que começou por volta das onze horas da noite. Inclusive, até este momento, ainda está pegando fogo e gerou um grande prejuízo de milhões pros donos dos estabelecimentos homem. Infelizmente, o fogo tomou conta de sete lojas”, relatou Joel Urbano, comerciante da Rua Santa Rita de Cássia.

Mesmo após o controle das chamas, o forte odor de queimado ainda tomava conta das vias vizinhas, enquanto comerciantes, lojistas e trabalhadores passaram o dia em meio à fumaça durante o funcionamento de estabelecimentos comerciais e de vendas ambulantes.

“Até agora, as lojas estão pegando fogo ainda, interditaram a rua e cortaram a energia. Isso é uma dureza para a gente que trabalha com mercadoria de época, especialmente agora que está chegando a época de São João, porque temos que vender, se não vender, temos que guardar para o próximo ano”, finalizou o vendedor, morador do bairro de Santo Amaro, Centro do Recife.

Joel Urbano, vendedor da Rua Santa Rita de Cássia, afirma que o incêndio prejudicou o movimento no comércio e lamenta, além da falta de energia, a intensa fumaça que ainda toma conta das ruas vizinhas. Foto: John Cartana / Folha de Pernambuco

Em nota enviada à Folha de Pernambuco, a Neoenergia Pernambuco informou que técnicos da distribuidora acompanham a ocorrência desde o início do incêndio, prestando apoio ao Corpo de Bombeiros e realizando vistorias na rede elétrica atingida pelas chamas.

A empresa acrescentou que estava apenas aguardando a liberação da área pelos Bombeiros e pela Defesa Civil para concluir o restabelecimento da energia para cerca de 10% dos clientes que seguem sem fornecimento elétrico na região.

Descartes e prejuízos

De acordo com Davi Haluli, sócio da loja Irmãos Haluli, que foi afetada pela ocorrência, os comerciantes têm arcado sozinhos com os custos dos consertos, enquanto aguardam providências da concessionária responsável, destacando que os impactos atingem não apenas uma loja, mas todo o polo comercial da região.

“Eu cheguei aqui à uma hora da manhã e ainda estou aqui (final da tarde). É uma situação muito precária e a gente não vê solução. Só fica o prejuízo, que não é pequeno no bolso, pois o que era loja virou um terreno. Começar do zero não é brincadeira, só sabe quem passa por isso.”, comentou.

Davi Haluli, de 47 anos, trabalha como sócio na loja Irmãos Haluli, localizada na Rua Santa Rita de Cássia, onde ocorreu o incêndio na madrugada deste sábado (23). Foto: John Cartana / Folha de Pernambuco

O comerciante ainda afirma que episódios semelhantes já ocorreram na região e cobrou soluções para problemas na rede elétrica do local.

“Hoje foi a Rua de Santa Rita, mas ontem também já foi a Rua das Calçadas, a Rua Direita, e outras ruas. Eu não sei nem a quem recorrer, porque o meu depoimento é o depoimento de tantos outros que, hoje e em outros dias, entraram no ar, na televisão, falando do mesmo problema”, pontuou Haluli.

Segundo Cássia Nunes, atendente da lanchonete Zezé Burguer, localizada no cruzamento da Rua Santa Rita de Cássia com a Rua Coração de Maria, muitos comerciantes precisaram descartar mercadorias e improvisar reparos para tentar reabrir os estabelecimentos na próxima semana.

"Hoje o nosso movimento foi bastante fraco, caiu muito devido ao incêndio que aconteceu ao lado da Igreja de Santa Rita. A gente tá sem energia desde a madrugada e afetou totalmente o comércio", ressaltou a funcionária.

A atendente afirma que o estabelecimento registrou prejuízos com a perda de produtos e alimentos preparados para venda, além de destacar que diversos comerciantes da região também foram afetados pela situação.

"Já são quatro horas da tarde, continuamos sem energia e agora só Deus sabe quando vai voltar ao normal. Perdemos muitos produtos, porque a quantidade de coisas que a gente vende no dia é grande, e sobrou muita comida num nível que a gente tá até doando almoço. Foi todo mundo prejudicado", desabafou a moradora de Aguazinha, em Olinda.

Confira a nota da Neoenergia Pernambuco abaixo:

"A Neoenergia Pernambuco informa que está com equipes no local desde o início do incêndio, auxiliando as equipes do Corpo de Bombeiros e vistoriando a rede atingida pelas chamas. Neste momento, a distribuidora aguarda apenas a liberação dos Bombeiros e da Defesa Civil para concluir a reativação dos 10% dos clientes que permanecem desligados."

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