CIÊNCIA Cometa 3I/ATLAS passa a menor distância da Terra nesta sexta-feira Objeto interestelar se aproximou a 270 milhões de quilômetros e segue monitorado pela Nasa, sem representar risco ao planeta

O cometa 3I/ATLAS atingiu sua menor distância da Terra nesta sexta-feira, 19, a cerca de 270 milhões de quilômetros, distante da órbita lunar, sem oferecer risco ao planeta, segundo a Agência Aeroespacial dos Estados Unidos (Nasa) (Nasa).

O ponto de máxima aproximação ocorreu por volta das 3h (horário de Brasília). Desde então, a Nasa monitora o deslocamento do cometa enquanto ele se afasta do sistema solar.

Detectado em julho pelo telescópio Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert System (Atlas), em Río Hurtado, no Chile, este cometa é o terceiro objeto interestelar registrado no sistema solar. Antes dele, apenas dois objetos desse tipo tinham sido identificados: o 1I/'Oumuamua, em 2017, e o 2I/Borisov, em 2019.

Sua trajetória incomum imediatamente levantou suspeitas de que ele se originou do espaço interestelar. Isso foi posteriormente confirmado por astrônomos de todo o mundo, e o objeto recebeu sua designação formal: 3I/Atlas.



