ALIMENTAÇÃO Comeu demais na virada? Veja 6 maneiras de vencer o inchaço Nutricionista dá dicas de como cuidar do seu intestino após exagerar na alimentação no final do ano

As festividades de fim de ano são normalmente sinônimos de grandes banquetes, sobremesas irresistíveis e bebidas marcantes.



Porém, apesar de toda a diversão, o exagero durante essas celebrações podem causar desconfortos digestivos, como a sensação de inchaço, muito comum após refeições fartas.

Para aliviar esse problema, a nutricionista especializada em saúde intestinal Adrienne Benjamin, da ProVen Biotics, compartilhou com o portal The Sun dicas simples para garantir que as pessoas aproveitem as festas sem se preocuparem com o desconforto abdominal.

1. Consuma alimentos ricos com moderação

Durante o período de festas, é comum nos depararmos com pratos recheados de gordura, açúcar e sal. Esses alimentos podem sobrecarregar o sistema digestivo, gerando aquele inchaço indesejado.



"Uma forma de evitar o inchaço é se controlar. Em vez de encher o prato em todas as ocasiões, tente comer um pouco de tudo, com moderação. Caso participe de várias celebrações, aproveite para consumir refeições mais leves nos dias de intervalo, dando uma pausa ao seu intestino", sugere Benjamin.

2. Hidrate-se adequadamente

Embora as bebidas festivas sejam uma atração à parte, é fundamental manter o consumo de água para prevenir o inchaço.

"O álcool e os coquetéis açucarados podem causar desidratação, então é recomendável beber um copo de água entre cada bebida alcoólica. Para ajudar no processo digestivo e evitar a sensação de estufamento no dia seguinte, procure beber de oito a dez copos de água por dia, ou até mais, se estiver consumindo álcool", explica.

3. Aposte nos vegetais

Muitos pratos típicos das festas são ricos em carnes, queijos e carboidratos. Contudo, incluir vegetais em suas refeições pode ajudar no processo digestivo.

"Os vegetais são ricos em fibras, essenciais para a saúde intestinal e o controle do inchaço. Verduras como couve-de-bruxelas, brócolis e couve-flor são especialmente benéficas, pois além de favorecerem o intestino, ajudam o fígado. Porém, é bom lembrar que, devido à fermentação por bactérias intestinais desequilibradas, esses vegetais podem causar gases", comenta a nutricionista.

4. Evite exagerar nos doces

Doces e guloseimas estão em abundância durante as festas, mas é importante controlar o consumo dessas delícias, pois elas podem afetar o equilíbrio das bactérias intestinais, resultando em inchaço e desconforto.

"Embora seja aceitável saborear algumas guloseimas, o ideal é equilibrá-las com alimentos ricos em fibras e, sempre que possível, escolher frutas frescas. Tangerinas, maçãs, peras e ameixas são excelentes opções para essa época do ano", aconselha Benjamin

5. Mantenha-se ativo

Após as refeições, é sempre bom realizar algum tipo de atividade, como uma caminhada leve ou brincadeiras com amigos e familiares. Esse movimento favorece a digestão e o fluxo de alimentos pelo sistema digestivo.

"Com apenas 15 a 20 minutos de atividade, você pode evitar o inchaço e se sentir mais confortável após uma refeição copiosa", diz.

6. Considere os probióticos

Nos últimos anos, os probióticos têm se tornado mais populares devido aos inúmeros estudos científicos que comprovam seus benefícios para a saúde. Uma das maneiras de um probiótico de boa qualidade contribuir para o seu bem-estar é ajudando a equilibrar a microbiota intestinal.

"Tomar um probiótico diariamente pode melhorar a função digestiva e diminuir a chance de inchaço", afirma a nutricionista.

O inchaço pode ser sinal de algo mais grave?

Embora o inchaço seja um problema comum e temporário, em algumas situações ele pode ser indicativo de uma condição de saúde mais séria. Donald Grant, clínico geral e conselheiro clínico da The Independent Pharmacy afirmou que ele pode ser até sinal de câncer.

"Nas mulheres, o inchaço pode ser um sintoma de câncer de ovário, mas também pode ser causado por intolerância alimentar, tumores ou simplesmente prisão de ventre. Além disso, ele é frequentemente associado a condições digestivas, como a doença de Crohn ou diverticulite", afirma o médico.

Ele alerta que se o inchaço persistir por mais de duas a três semanas, é importante procurar um médico para uma avaliação detalhada.

