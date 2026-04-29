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FBI Comey, ex-diretor do FBI, comparece à justiça A CNN informou que Comey não se declarou culpado e foi liberado em seguida

O ex-diretor do FBI, James Comey, compareceu a um tribunal federal nesta quarta-feira (29), após ser acusado de ameaçar a vida do presidente Donald Trump por causa de uma publicação em uma rede social, segundo relatos da mídia americana.

Segundo a CNN e a MS NOW, Comey compareceu ao tribunal federal em Alexandria, perto de Washington, e foi ouvido em uma audiência muito breve.

A CNN informou que Comey não se declarou culpado e foi liberado em seguida.

Comey, de 65 anos, foi indiciado na terça-feira por duas acusações relacionadas a uma foto do Instagram, agora excluída, publicada em maio de 2025, que mostrava os números "86 47" formados com conchas.

Trump afirmou em uma entrevista à Fox News na época que "86" era uma gíria para "matar" e que "47" se referia a ele como o 47º presidente dos Estados Unidos. Comey proclamou sua inocência na terça-feira.

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