Comida congelada saudável surge como opção para brasileiros

Com o ritmo acelerado da vida moderna, encontrar opções de alimentação que sejam convenientes, saborosas e saudáveis tornou-se uma prioridade para muitas pessoas. Nesse contexto, a comida congelada saudável está se tornando uma solução prática e nutritiva para indivíduos ocupados que desejam manter uma dieta equilibrada.

Segundo estudo recente realizado pela Kantar Worldpanel revelou dados sobre o consumo de refeições congeladas na América Latina, destacando um crescimento substancial no Brasil, com uma porcentagem expressiva, alcançando 61% de consumo. Mais notavelmente, pelo menos 20% dos brasileiros consomem alimentos congelados com frequência.

Além disso, a pesquisa revela que a classe B é a maior consumidora de refeições congeladas no Brasil, representando 43% do total. Em seguida, a classe C figura com 34% do consumo total, indicando que o apelo das refeições congeladas se estende por diferentes estratos sociais.

Devido a isso, empresas dedicadas à produção de comida congelada saudável estão investindo em ingredientes frescos, receitas cuidadosamente elaboradas e embalagens sustentáveis para oferecer aos consumidores uma alternativa conveniente e nutritiva.

Com a demanda por opções alimentares saudáveis e convenientes em ascensão, a comida congelada saudável continua a ganhar destaque como uma escolha entre os consumidores que buscam praticidade sem comprometer a nutrição.

"Acreditamos que comida congelada pode ser uma parte importante de uma dieta equilibrada, desde que seja preparada com ingredientes de qualidade e cuidado”, disse Pedro



Vale ressaltar que, ao contrário da percepção comum de que comida congelada é sinônimo de alimentos processados e pouco saudáveis, a comida congelada podem oferecer refeições que são preparadas com ingredientes frescos e de qualidade, sem comprometer o sabor ou a nutrição.

