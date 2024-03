Comida ou remédios? Na Argentina de Milei os medicamentos são um luxo

Nas farmácias da Argentina, as pessoas consultam o preço dos remédios, mas não os compram, inclusive antibióticos. Alguns abandonaram seus tratamentos contra a hipertensão ou o colesterol.

Outros deixaram de receber do Estado medicamentos cruciais para sua sobrevivência enquanto o governo faz uma auditoria do sistema assistencial.

A queda das vendas de 10 milhões de medicamentos em janeiro, 70% deles receitados, revela outra face da crise, na qual cuidar da saúde se tornou um luxo.

"Entre comer e comprar remédio, a gente escolhe comer", comenta a farmacêutica Marcela López atrás do balcão de uma farmácia em Buenos Aires. Quem não pode pagar por um antibiótico, enfrenta a dor com ibuprofeno.

Um caso similar é o de Viviana Bogado, cujo filho Daniel, de 16 anos, precisa de antibióticos e dieta especial.

Desde que o presidente ultraliberal Javier Milei assumiu em dezembro, os medicamentos aumentaram 40% acima da inflação, que, com 254% em 12 meses, é das mais altas do mundo, enquanto o país chega a um nível de pobreza superior a 50%.

Ruben Sajem, diretor do Centro de Profissionais Farmacêuticos Argentinos, explicou à AFP que, "até o ano passado, havia um acordo entre o governo e os laboratórios para que os preços fossem moderados".

Mas esses acordos foram abandonados, bem como "as regulamentações e controles que a Secretaria de Comércio fazia".

Além disso, a queda nas vendas não reflete totalmente a situação dos pacientes crônicos que reduzem tratamentos pelo aumento de preços. "Estão comprando unidades menores e essa é uma situação dramática que a estatística não mede", acrescentou Sajem.

Não tenho dinheiro

Os mais afetados são aposentados e trabalhadores informais, que representam cerca de 40% do mercado de trabalho.

Para os primeiros, cujos rendimentos caíram em fevereiro 32,5% em comparação com o mesmo mês do ano passado, o sistema estatal fornece certos medicamentos de graça e cobre entre 50% e 80% dos custos de outros.

Apesar disso, Graciela Fuentes, de 73 anos e aposentada gastronômica, tem dificuldades para tratar sua artrite.

"Tomo cinco remédios, dois me dão de graça, gasto 85.000 pesos por mês [cerca de R$ 500], quase um terço da minha aposentadoria. Não tenho dinheiro", diz com ironia, parafraseando Milei quando este justifica o ajuste feroz dos gastos públicos, entre os quais as aposentadorias e pensões, que foram os que mais caíram em janeiro, 33%, segundo um relatório do Instituto Argentino de Análise Fiscal (Iaraf).