TECNOLOGIA Comissão da UE anuncia passos para ajudar Google no cumprimento de obrigações com leis digitais Os europeus têm como objetivo garantir que os provedores terceirizados tenham igualdade de oportunidades para inovar e competir no cenário de inteligência artificial

A Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia (UE), anunciou que deu início a dois conjuntos de procedimentos de especificação para auxiliar o Google no cumprimento de suas obrigações sob a Lei dos Mercados Digitais (DMA), em nota divulgada nesta terça-feira, 27. De acordo com o texto, as ações formalizam o diálogo regulatório entre as partes.

Segundo as informações, o primeiro conjunto de procedimentos diz respeito à obrigação da gigante americana de tecnologia de fornecer aos desenvolvedores terceirizados "interoperabilidade" gratuita e efetiva com recursos de hardware e software controlados pelo sistema operacional Android do Google.

Os europeus têm como objetivo garantir que os provedores terceirizados tenham igualdade de oportunidades para inovar e competir no cenário de inteligência artificial (IA).

O segundo conjunto, por sua vez, é referente à Lei de Gestão da Privacidade para conceder a fornecedores terceirizados de motores de busca online acesso a dados anonimizados de classificação, consultas, cliques e visualizações detidos pela Pesquisa Google.

A Comissão afirma que concluirá os procedimentos no prazo de seis meses a contar da sua abertura. Nos próximos três meses, o braço executivo europeu comunicará ao Google as suas conclusões preliminares, apresentando as medidas que pretende impor ao Google para cumprir efetivamente a DMA.



