A- A+

REVISÃO Comissão de Comércio dos EUA inicia revisão das regras de origem automotiva no USMCA Em comunicado, a Comissão disse que examinará o impacto econômico das restrições de origem do USMCA no setor automotivo sobre o PIB dos EUA

A Comissão de Comércio Internacional dos Estados Unidos anunciou nesta quinta-feira, 19, que está buscando contribuições para sua terceira investigação sobre as regras de origem automotivas no âmbito do Acordo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA) e o impacto na economia dos EUA, seus efeitos na competitividade e sua relevância considerando as recentes mudanças tecnológicas.

Em comunicado, a Comissão disse que examinará o impacto econômico das restrições de origem do USMCA no setor automotivo sobre o PIB dos EUA; as exportações e importações norte-americanas; o emprego agregado e as oportunidades de emprego nos EUA; a produção, o investimento, o uso de instalações produtivas e os níveis de lucro nas indústrias automotivas dos EUA e em outros setores pertinentes; os salários e o emprego de trabalhadores no setor automotivo dos EUA; e os interesses dos consumidores dos EUA.





Veja também