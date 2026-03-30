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RECIFE Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres inicia vigílias mensais contra o feminicídio no Recife Ato ocorre nesta terça-feira (31), na Rua da Aurora, para cobrar políticas públicas; estado registrou 18 feminicídios no primeiro bimestre do ano

A Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres da Câmara Municipal do Recife realiza, nesta terça-feira (31), a primeira edição da vigília "Nosso luto é a Luta! Pelo fim dos feminicídios". A mobilização acontece às 18h, em frente ao monumento Tortura Nunca Mais, na Rua da Aurora.



Segundo a comissão, formada pelas vereadoras Cida Pedrosa (PCdoB), Kari Santos (PT) e Natália de Menudo (PSB), o ato será realizado na última terça-feira de cada mês para cobrar ações do poder público.

A iniciativa baseia-se nos dados da Secretaria de Defesa Social (SDS-PE), que contabilizou 18 feminicídios e mais de 8 mil casos de violência doméstica em Pernambuco nos dois primeiros meses de 2026.



“Estamos aqui para exigir providências do Governo do Estado e da Polícia. As mulheres precisam estar vivas, não vamos arredar os pés das ruas enquanto nossos direitos não forem garantidos. Precisamos de ações concretas”, declarou Cida Pedrosa, presidenta da comissão.

Para a vereadora Kari Santos, o foco deve ser a aplicação de verbas. “O governo federal colocou como prioridade o combate ao feminicídio e ampliou recursos e políticas públicas para isso, estamos aqui cobrando que o governo do estado utilize esse novo aporte e invista na proteção de todas as mulheres pernambucanas. Essa vigília é um ato de denúncia, de memória e de luta”, afirmou.

Já a vereadora Natália de Menudo reforçou que a mobilização visa manter o tema em pauta: “Essa mobilização mantém o tema vivo, pressiona o poder público e mostra que a sociedade não aceita mais o silêncio diante da violência. A vigília precisa continuar existindo até que nenhuma mulher em Pernambuco tenha sua vida interrompida pela violência”, destacou.

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