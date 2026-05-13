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Comissão de Meio Ambiente da Alerj promove audiência pública para debater taxa de turismo em Angra

Audiência, marcada para quinta-feira, será realizada na Vila do Abraão e vai discutir impactos da cobrança criada pelo municipío

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Comissão de Meio Ambiente da Alerj promove audiência pública para debater taxa de turismo em Angra dos ReisComissão de Meio Ambiente da Alerj promove audiência pública para debater taxa de turismo em Angra dos Reis - Foto: Divulgação

A Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) realizará nesta quinta-feira uma nova audiência pública para discutir a cobrança da taxa de turismo criada pela Prefeitura de Angra dos Reis para visitantes da cidade. Desta vez, o debate acontecerá na Ilha Grande, um dos principais destinos turísticos do município, em meio às críticas de moradores, comerciantes e representantes do setor náutico sobre os impactos da medida.

O encontro será realizado às 18h, na quadra poliesportiva da Vila do Abraão, principal localidade da ilha, e será aberto ao público.

Um grupo criado por moradores da Ilha com mais de 700 pessoas tem se mobilizado contrário a taxa.

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A audiência é a segunda promovida pela comissão da Alerj sobre o tema e contará com a presença do deputado estadual Marcelo Dino, que vem acompanhando as discussões envolvendo a nova cobrança municipal.

Segundo parlamentares, a principal crítica gira em torno da ausência de melhorias estruturais que justifiquem a criação da taxa.

— Não há contrapartida dessa taxa seja em saneamento básico ou água tanto para moradores quanto para os turistas. Esgoto desemboca em praias — afirmou Marcelo Dino.

O deputado informou ainda que a Comissão de Meio Ambiente fará uma nova visita técnica à região no próximo dia 25, desta vez acompanhada por representantes do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), para verificar denúncias relacionadas às condições ambientais e ao saneamento local.

Reações na cidade
A discussão sobre a taxa de turismo começou no ano passado, quando a Prefeitura de Angra encaminhou à Câmara Municipal um projeto prevendo a cobrança de visitantes tanto na parte continental quanto nas ilhas do município.

Desde então, a proposta vem provocando reações entre empresários da rede hoteleira, barqueiros e comerciantes locais, que temem impactos no fluxo turístico e questionam a destinação dos recursos arrecadados.

Nos bastidores, parlamentares da Alerj avaliam que o debate sobre a cobrança ganhou dimensão política diante das reclamações sobre infraestrutura urbana e ambiental em áreas turísticas da cidade, especialmente em Ilha Grande, que enfrenta problemas históricos ligados ao saneamento básico e ao descarte irregular de esgoto.

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