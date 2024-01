A- A+

Bangladesh Comissão eleitoral confirma vitória de Sheikh Hasina nas eleições legislativas de Bangladesh Hasina, no poder desde 2009 e líder do partido Liga Awami, adentra seu quinto mandato

Leia também

• Sete opositores detidos nas vésperas das eleições legislativas em Bangladesh

• Bangladesh vota em eleições marcadas por boicote da oposição

• Indústria privada lidera primeiro pouso na Lua dos EUA desde a missão Apollo

A primeira-ministra Sheikh Hasina venceu as eleições parlamentares realizadas neste domingo (7) em Bangladesh, de acordo com a comissão eleitoral nacional, confirmando as informações dos veículos de comunicação locais.

Hasina, no poder desde 2009 e líder do partido Liga Awami, adentra seu quinto mandato após essa eleição - boicotada pela oposição principal, o Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP, na sigla em inglês).

A Somoy TV, maior emissora de televisão privada do país, divulgou que a Liga Awami e seus aliados ocuparam 60% dos assentos no Parlamento, após o anúncio dos resultados de 225 das 330 cadeiras.

Sheikh Hasina, de 76 anos, pediu aos eleitos que fossem às urnas para demonstrar confiança no processo democrático.

Com o pretexto de que as votações não seriam livres ou honestas, houve boicote por parte do BPN, que denuncia "uma eleição falsa", e por outros partidos, dizimados nos últimos meses por uma onda massiva de prisões.

Na manhã de domingo, depois de votar em Daca, na capital, Hasina afirmou aos jornalistas que o BNP era uma “organização terrorista”.

A declaração foi feita após os opositores de Hasina convocarem uma greve geral para o fim da semana, e instarem a população a não votar.

Os opositores tiveram a repetição das irregularidades das eleições anteriores, vencidas pela primeira-ministra Hasina.

Veja também

tráfico de drogas México investiga cinco mortes após denúncia de suposto ataque de "narcodrones"