Comissão eleitoral da Libéria declara Boakai vencedor das eleições presidenciais

A comissão eleitoral da Libéria declarou, nesta segunda-feira (20), o político veterano Joseph Boakai o vencedor das eleições presidenciais contra o presidente atual George Weah, depois de contar todos os votos.

Boakai, de 78 anos, obteve 50,64% dos votos, contra 49,36% de Weah, uma lenda do futebol, informou Davidetta Browne Lansanah, presidente da comissão eleitoral nacional.

Boakai derrotou Weah apenas por 20.567 votos entre pouco mais de 1,6 milhão de pessoas que foram às urnas. O ex-astro do futebol perdeu a derrota na sexta-feira ao ver os resultados.

O presidente da comissão indicou, no entanto, que o órgão recebeu na sexta-feira dois recursos do partido de Weah relacionados ao desenvolvimento das eleições no condado de Nimba (leste).

A comissão tem 30 dias para investigar o caso e tomar uma decisão, disse ela.

Mais de 2,4 milhões de participantes foram chamados às urnas neste país de língua inglesa da África Ocidental, que aspira ao desenvolvimento e à paz depois de anos marcados por guerras e epidemias.

Estas eleições foram as primeiras organizadas sem a presença da missão das Nações Unidas na Libéria, criada em 2003 para garantir a paz depois das guerras civis que causaram mais de 250 mil mortes entre 1989 e 2003, e cuja memória permanece viva.

