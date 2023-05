A- A+

Política Comissão eleitoral declara Erdogan vencedor do segundo turno na Turquia Resultado estenderá mandato do atual presidente turco até 2028

O chefe da comissão eleitoral da Turquia declarou neste domingo (28) o atual presidente do país, Recep Tayyip Erdogan, vencedor do segundo turno das eleições presidenciais, um resultado que estenderá seu mandato até 2028.

"Com base em resultados provisórios, determinou-se que Recep Tayyip Erdogan foi eleito presidente", disse o chefe da comissão eleitoral, Ahmet Yener, segundo a agência de notícias estatal Anadolu. O resultado definitivo deve sair ainda no começo da semana.

"Nossa nação nos confiou a responsabilidade de governar o país pelos próximos cinco anos", disse Erdogan a apoiadores do alto de um ônibus em seu distrito natal, Istambul.

Após a apuração de 98% dos votos, segundo a agência oficial Anadolu, Erdogan, que lidera o Partido da Justiça e do Desenvolvimento (AKP, islâmico-conservador), tinha 52,1% dos votos, contra 47,9% para o rival social-democrata Kemal Kiliçdaroglu.

Os resultados confirmam as previsões para o segundo turno, ao qual o presidente chegou como favorito, apesar do desejo de mudança de parte do eleitorado, da inflação galopante e das denúncias de restrições das liberdades, em um país onde há dezenas de milhares de opositores presos ou exilados.

Pela primeira vez na história da Turquia, houve segundo turno. "Cada eleição é um renascimento", disse o líder islâmico-conservador. "Cumpriremos todas as promessas feitas ao povo", ressaltou, diante de uma multidão reunida em Istambul, que agitava bandeiras do país.

Também houve manifestações espontâneas para comemorar a vitória do presidente em outras cidades, especialmente na região da Anatólia, centro do país.

O opositor derrotado, Kemal Kiliçdaroglu, expressou tristeza pelo futuro do país. "Estou profundamente triste com as dificuldades que aguardam a Turquia", declarou o líder do principal partido da oposição, em discurso na sede de seu partido em Ancara.

O presidente russo, Vladimir Putin, parabenizou o colega Erdogan, que trabalhou em estreita colaboração com a Rússia em questões internacionais importantes, apesar de algumas divergências.

"Sua vitória é o resultado lógico do seu trabalho dedicado à frente da república turca, uma prova clara do apoio do povo turco aos seus esforços para fortalecer a soberania do Estado e seguir uma política externa independente", disse Putin, em declarações publicadas no site do Kremlin.

A Turquia tem influência em questões-chave para Moscou, como a guerra na Síria, o confronto entre o Kremlin e a Otan e a ofensiva na Ucrânia. Ancara entregou drones a Kiev, mas não se somou às sanções contra a Rússia.

A Turquia tornou-se, também, um importante centro de trânsito alternativo para as exportações russas, e fez a mediação entre a Ucrânia, o Ocidente e a Rússia.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, também parabenizou Erdogan, e disse no Twitter que espera um reforço dos laços entre os dois países.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tuitou: "Espero que continuemos trabalhando juntos como aliados na Otan em questões bilaterais e nos desafios globais compartilhados", sem mencionar a tensão recente na relação bilateral.

