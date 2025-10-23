Comissão Europeia quer abolir a mudança de horário
A Comissão propôs desde 2018 aboli-la em uma vasta consulta através da Europa; 84% dos participantes, ou seja, cerca de 4 milhões de pessoas, se pronunciaram a favor do fim deste uso
Enquanto os europeus se preparam para passar neste fim de semana para o horário de inverno, a Comissão Europeia defendeu, nesta quinta-feira (23), a abolição da mudança de horário plebiscitada em consultas populares.
A mudança para o horário de inverno e verão a cada seis meses foi implementada na Europa nos anos 1970 para realizar economias de energia em plena crise do petróleo.
A Comissão Europeia propôs desde 2018 aboli-la em uma vasta consulta através da Europa; 84% dos participantes, ou seja, cerca de 4 milhões de pessoas, se pronunciaram a favor do fim deste uso e, posteriormente, o Parlamento deu sua autorização.
Leia também
• Mercedes-Benz e Be8 vão levar à COP30 biodiesel que reduz emissões em 65%
• Disputa entre Holanda e China por fabricante de chips ameaça parar produção de carros na Europa
• Eurasia: Europa endurecerá posição sobre China diante de recusa de Pequim por diálogo
Os partidários da supressão destacam os impactos negativos da mudança de horário na saúde ou nos acidentes de trânsito e destacam que as economias de energia se tornaram modestas devido à generalização das iluminações de baixo consumo.
No entanto, a medida nunca foi aplicada por não se alcançar um acordo entre os 27 países.
Com motivo da mudança para o horário de inverno, os deputados europeus voltaram a abordar o tema, durante um debate no plenário de Estrasbrugo.
"Chegou o momento de acabar com a mudança de horário", defendeu o comissário de Transportes Apostolos Tzitzikostas, confirmando que o Executivo europeu não abandonou o combate.
A Comissão pediu uma nova análise, para confortar seus esforços visando a abolição da mudança de horário.
A Espanha também fez um novo apelo para suprimi-lo em uma reunião na segunda-feira (20) dos ministros de Energia.