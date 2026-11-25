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educação Comissão fixa carga mínima de filosofia e sociologia no ensino médio Projeto garante duas horas semanais das disciplinas em cada série

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira (25), projeto de lei (PL) que torna obrigatória a oferta das disciplinas filosofia e sociologia no currículo escolar em todas as séries do ensino médio.

As duas matérias das ciências humanas viraram opcionais após a implantação do Novo Ensino Médio em 2017.

Em julho de 2024, a Lei 14.945 que ajustou a reforma anterior restabeleceu a obrigatoriedade de oferecer filosofia e sociologia, mas não fixou uma carga horária mínima. Especialistas apontavam que essa lacuna da lei, na prática, obstruía o retorno dessas matérias ao ensino médio.

Ao estabelecer uma carga horária mínima de duas horas semanais de aulas de filosofia e sociologia, em média, em cada série do ensino médio, o PL 1466 de 2026, aprovado hoje na Comissão de Educação, busca reestabelecer de vez essas disciplinas no currículo escolar dessa etapa de ensino.

Outra novidade é que o texto exige que os professores tenham formação específica de licenciatura nessas disciplinas.

A relatora do projeto, deputada Maria do Rosário (PT-RS), destacou que a filosofia e a sociologia favorecem a análise crítica da realidade, a formação ética e o desenvolvimento da consciência social.

“Todos os saberes serão beneficiados pela reinclusão, como componentes curriculares, destas duas áreas porque é na filosofia e na sociologia que nós encontramos significado para os demais conteúdos na reflexão sobre o mundo”, disse a relatora.

O texto recebeu apoio de mais de 420 entidades da educação, foi aprovado sem votos contrários, e agora segue para análise do plenário da Câmara dos Deputados. Se aprovado, o tema segue para análise do Senado.

A filosofia e sociologia deixaram de ser obrigatórias no ensino médio durante a ditadura civil-militar (1964-1985), voltando a ser exigidas em 2008, até se tornarem novamente optativas em 2017.

O deputado federal Idilvan Alencar (PSB-CE) defendeu que as disciplinas devem ser obrigatórias em todo o ensino médio porque ensinam os estudantes a pensar a realidade.

“Um país onde o povo confunde democracia com ditadura e violação dos direitos humanos com liberdade de expressão, eu venho aqui fazer uma defesa veemente para que a gente defenda uma escola que ensina a pensar”, afirmou.

A deputada professora Luciene Cavalcante (PSOl-SP) criticou a retirada da obrigatoriedade dessas disciplinas na reforma do ensino médio de 2017, acrescentando que cerca de 30% de todas as questões que caem nos principais vestibulares e no Enem são de filosofia e sociologia.

“Se na rede particular mantém carga mínima para essas disciplinas como obrigatória e na rede das escolas públicas a gente não tem mais a oferta desses conteúdos, estamos fazendo um tipo de escola que vai criar as pessoas que vão mandar e depois, na outra, as pessoas que vão obedecer”, ponderou.

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