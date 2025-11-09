Comissão vai investigar causas de rompimento de reservatório na PB
Incidente deixou uma pessoa morta e pelo menos dois feridos
O governador da Paraíba, João Azevêdo, determinou a criação de uma comissão para investigar a causa do rompimento de um reservatório localizado no bairro da Prata, em Campina Grande, no sábado (8).
O incidente deixou uma pessoa morta e pelo menos duas pessoas feridas, mas fora de perigo. Diversas residências foram tomadas pelas águas.
“As circunstâncias do caso estão sendo apuradas. Assim que o rompimento foi identificado, equipes técnicas e de assistência foram mobilizadas imediatamente, em parceria com a defesa civil e o corpo de bombeiros, para garantir a segurança das famílias afetadas e iniciar as medidas emergenciais”, informou a Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa).
A comissão será composta pelos seguintes órgãos:
- Secretaria da Infraestrutura e dos Recursos Hídricos,
- Secretaria de Desenvolvimento Humano,
- Defesa Civil,
- Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado (Suplan),
- Corpo de Bombeiros,
- Polícia Militar,
- Companhia Estadual Habitação Popular da Paraíba (Cehap) e
- Cagepa.
Abastecimento e indenização
Inicialmente, o rompimento deixou 40 bairros de Campina Grande e os municípios de Lagoa Seca, Lagoa de Roça, Areial e Montadas com o abastecimento de água temporariamente interrompido. Em nota divulgada neste domingo (9), a Cagepa informou que o abastecimento de água foi “restabelecido com segurança”.
“Após inspeções técnicas detalhadas, foi confirmado que os demais reservatórios permanecem íntegros e em plenas condições de operação.”
A previsão é que o fornecimento de água seja regularizado gradativamente na região ao longo de todo o dia. As famílias afetadas pelo rompimento, segundo o comunicado, estão sendo assistidas com estadias em hotéis, aluguel social alimentação e “apoio em todas as instâncias”. “O governo determinou indenização integral às famílias atingidas”, concluiu a Cagepa.