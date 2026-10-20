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Eleições 2026 Comissário da ONU condena 'atos de violência' em protestos na Europa Volker Türk pede para que ambas as partes "reduzam as tensões"

O alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Türk, condenou nesta terça-feira (20) "todos os atos de violência" ocorridos durante as manifestações dos últimos dias em vários países europeus e instou as partes envolvidas a "reduzir as tensões".

"As pessoas têm o direito de se manifestar pacificamente e de fazer ouvir a sua voz. Os Estados devem facilitar o exercício desses direitos", afirmou Türk em comunicado. Türk lamentou tanto os atos de vandalismo quanto uma resposta por vezes "excessiva" das forças de segurança.

"Lamento as ações daqueles que se aproveitam das manifestações para cometer atos de violência e vandalismo contra bens públicos e privados. Essas pessoas devem ser responsabilizadas individualmente por seus atos", declarou, sem mencionar exemplos ou países específicos.

"As denúncias de uso ilegal da força devem ser objeto de investigações rápidas, eficazes e independentes", exigiu.

Türk instou os Estados a "estabelecer um diálogo" com os manifestantes, especialmente os jovens, e a "adotar medidas concretas para responder às suas preocupações legítimas e fundamentais".

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