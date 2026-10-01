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ESTADOS UNIDOS

Comissário da ONU para os Direitos Humanos pede ao Tennessee para não repetir tentativa de execução

"O caso de Christa Pike destaca vários motivos pelos quais a pena de morte deve ser abolida", afirmou Volker Turk

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Volker Türk, chefe de direitos humanos da ONUVolker Türk, chefe de direitos humanos da ONU - Foto: Fabrice Cofrrini/AFP

O alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Turk, pediu nesta quinta-feira (1º) ao estado do Tennessee que não repita a tentativa de execução de uma mulher que sobreviveu a duas injeções letais e está hospitalizada nos Estados Unidos.

"O caso de Christa Pike destaca vários motivos pelos quais a pena de morte deve ser abolida", afirmou o escritório do alto comissário no X.

"O sofrimento físico e mental prolongado resultante das múltiplas tentativas de execução fracassadas é abominável e cruel", afirmou, acrescentando que Turk pediu às autoridades que "não façam mais nenhuma tentativa de executar" Christa Pike.

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Na quarta-feira, a Suprema Corte dos EUA autorizou Christa Pike, de 50 anos, a se tornar a primeira mulher a morrer por injeção letal nesse estado do sul em 200 anos, mas a execução falhou.

Turk "pede às autoridades estaduais que não façam mais nenhuma tentativa de executar Pike", afirmou o escritório. "Também estamos preocupados com o aumento das execuções nos Estados Unidos", acrescentou.

"A pena de morte não tem lugar em nenhuma sociedade", afirmou.

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