Comitê da Câmara dos EUA divulga mais de 33 mil páginas do caso Epstein

O Comitê de Supervisão da Câmara dos Estados Unidos divulgou publicamente nesta terça-feira, 2, os arquivos recebidos do Departamento de Justiça sobre as investigações de tráfico sexual envolvendo Jeffrey Epstein e sua ex-namorada, Ghislaine Maxwell, em resposta à crescente pressão no Congresso americano para uma maior divulgação do caso.





Ainda assim, os arquivos contêm, em sua maioria, informações que já eram de conhecimento público ou estavam disponíveis. As pastas continham centenas de arquivos de imagens de processos judiciais com anos de existência relacionados a Epstein e Maxwell.



Também incluíam arquivos de vídeo que pareciam ser imagens de câmeras corporais de buscas policiais, bem como gravações e resumos de depoimentos de policiais com vítimas, detalhando os abusos que elas disseram ter sofrido.



O presidente republicano da Câmara, Mike Johnson, está tentando reprimir a tentativa de democratas e alguns republicanos de forçar a votação de um projeto de lei que exigiria que o Departamento de Justiça divulgasse todas as informações contidas nos chamados arquivos de Epstein, com exceção das informações pessoais das vítimas.



No Capitólio, nesta terça-feira, Johnson e um grupo bipartidário de deputados se encontraram com vítimas de abusos cometidos por Epstein e Maxwell.



"O objetivo aqui não é apenas descobrir e investigar os males de Epstein, mas também garantir que isso nunca mais aconteça e, em última análise, descobrir por que a justiça foi adiada para essas mulheres por tanto tempo", disse Johnson, após sair de uma reunião de duas horas com seis das vítimas.



"É indesculpável. E vai parar agora, porque o Congresso está engajado nisso", ele acrescentou.



Mas ainda há intensas divergências sobre como os deputados devem proceder. Johnson está pressionando para que o inquérito seja conduzido pelo Comitê de Supervisão da Câmara e apoiando o comitê na divulgação de suas conclusões.



O que há nos arquivos divulgados?



Os arquivos divulgados nesta terça-feira incluíam o áudio de um funcionário de Epstein descrevendo a um policial como "havia muitas meninas muito, muito jovens" visitando a casa, mas não conseguiam afirmar com certeza se eram menores de idade.



Durante as visitas de Epstein à casa, o homem disse que mais de uma dúzia de meninas costumavam visitá-la, e ele era encarregado de limpar o quarto onde Epstein fazia massagens, duas vezes ao dia.



Algumas páginas foram quase totalmente redigidas. Outros documentos relacionados ao processo de Epstein na Flórida, que levaram a um acordo judicial criticado por ser muito brando, incluem e-mails entre a defesa e os promotores sobre as condições da liberdade condicional após a condenação de Epstein



Barbara Burns, promotora do Condado de Palm Beach, expressou frustração com a defesa pressionando por menos restrições ao seu cliente: "Não sei como transmitir a ele, mais do que já sei, que seu cliente é um criminoso sexual registrado que teve a sorte de conseguir o acordo do século."



Algumas das entrevistas com policiais do Departamento de Polícia de Palm Beach datam de 2005, de acordo com os registros de data e hora lidos pelos policiais no início dos arquivos.



A maioria, senão todos, dos documentos de texto publicados nesta terça-feira já eram públicos. Notavelmente, o depoimento de causa provável e outros registros da investigação de 2005 sobre Epstein continham uma anotação indicando que haviam sido divulgados anteriormente em uma solicitação de registros públicos em 2017.



O deputado Robert Garcia, o principal democrata no Comitê de Supervisão da Câmara, repreendeu os republicanos do painel por divulgarem material que, segundo ele, consistia quase inteiramente em informações já disponíveis.



"As 33.000 páginas de documentos sobre Epstein que James Comer decidiu 'divulgar' já eram, em sua maioria, informações públicas Ao povo americano - não se deixe enganar por isso", disse Garcia em um comunicado.



Os deputados divulgaram milhares de páginas e vídeos por meio de um pesado Google Drive, deixando para leitores e espectadores a tarefa de decifrar por conta própria as novidades e informações interessantes.



A divulgação também deixou em aberto a questão de por que o Departamento de Justiça não divulgou o material diretamente ao público em vez de operar através do Capitólio.



Membros de ambos os partidos continuam insatisfeitos e exigem mais detalhes sobre a investigação de anos de duração sobre Epstein, o rico e bem relacionado financista cuja morte em 2019 em uma cela de prisão de Nova York, enquanto enfrentava acusações de tráfico sexual, gerou amplas teorias da conspiração e especulações.

