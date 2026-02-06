A- A+

CARNAVAL Trajeto do Galo da Madrugada passar por vistoria às vésperas do desfile Ação teve como objetivo principal eliminar, em tempo hábil para o desfile do Sábado de Zé Pereira, todos os possíveis riscos presentes no percurso

O percurso do Galo da Madrugada passou por vistoria na manhã desta sexta-feira (6), às vésperas do desfile do bloco, marcado para o Sábado de Zé Pereira (14).

A inspeção foi realizada pela Secretaria de Defesa Social (SDS-PE), em conjunto com suas operativas: Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros Militar e os integrantes da Gerência Geral de Polícia Científica. A ação contou ainda com a participação dos representantes da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil de Pernambuco.



Durante a vistoria, que saiu da Praça Sérgio Loreto em direção à Avenida Sul, em um percurso de seis quilômetros, representantes dos órgãos operativos da SDS-PE, além de representantes de empresas de energia elétrica, de telefonia móvel e de TV a cabo, analisaram todo o trajeto para identificar possíveis problemas e buscar solucioná-los, garantindo a segurança dos foliões no dia da agremiação.

"O objetivo dessa vistoria do percurso do Galo é conseguir amenizar os possíveis riscos presentes no dia do desfile. Todos trabalhando unidos para garantir a paz e tranquilidade dos foliões que estarão presentes aqui", destacou a gerente de articulação e segurança do Comitê de Grandes Eventos da SDS-PE, Rafaela Reny.

O vice-presidente do Galo da Madrugada, Rodrigo Menezes, responsável pela coordenação do percurso do bloco, destacou o intuito da operação: identificar pontos para melhoria. Entulhos, raízes expostas e tocos de árvore, por exemplo, são alvos da inspeção.

"Essa vistoria tem o intuito de mitigar possíveis riscos existentes e identificar qualquer estrutura que esteja atrapalhando ou possa vir a atrapalhar o desfile do Galo. Então, estamos fazendo isso com tempo hábil para o dia do bloco, para que seja uma alegoria de muita energia e de segurança para todos os turistas e foliões", ressaltou.

Operação Galo da Madrugada

Na próxima sexta-feira (13), a partir das 6h, o 16º Batalhão da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) dará início à Operação Galo da Madrugada, com reforço do policiamento nas ruas e avenidas do percurso e áreas próximas ao desfile.

"Estaremos nas ruas com diversas modalidades de policiamento: a pé, de motocicletas, em ciclopatrulhas e em viaturas. Esse lançamento vai se estender até a dispersão do bloco", explicou a comandante do 16° Batalhão da Polícia Militar de Pernambuco, tenente-coronel Denize Manso.

Tenente-coronel Denize Manso, ao lado de seu colega Tenente Rodrigo Custódio, no percurso da vistoria do Bloco Galo da Madrugada. Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

Atuação da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros

Essa iniciativa de inspeção e fiscalização da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco teve como objetivo planejar a estrutura operacional de segurança para o dia do desfile. Ao longo do caminho, foram definidos os pontos fixos de atendimento ao público para o registro de ocorrências, como Boletins de Ocorrência e circunstanciados.

Também foram estabelecidas algumas áreas estratégicas destinadas ao monitoramento de grandes concentrações de foliões. Esses locais também vão servir para a atuação em casos de delitos em flagrante.

"Viemos contribuir com a vistoria do trajeto do Galo da Madrugada, visando os pontos fixos onde estabeleceremos nossas unidades para os cidadãos registrarem BOs e TCOs, e outras unidades que atuarão com plantões de maior dimensão, destinados a autos de prisão em flagrante, caso venham a ocorrer graves delitos durante o evento", explicou o delegado João Cavalcanti, da 1ª Delegacia Seccional (Desec) da Polícia Civil de Pernambuco, localizada no bairro da Boa Vista, área central do Recife.

Da esquerda para a direita: do Corpo de Bombeiros (CBMPE), Major Rafael Queiroz (no meio) e seus agentes; Rafaela Reny, da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE); Tenente-coronel Denize Manso, da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), ao lado do seu colega Tenente Rodrigo Custódio; e o Delegado João Cavalcanti, da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) | Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

O planejamento busca garantir agilidade no atendimento e resposta rápida às demandas do público, como casos de pessoas passando mal, pequenos acidentes e indivíduos feridos em decorrência de brigas.

"O Corpo de Bombeiros vai atuar em duas frentes: de prevenção, através de 600 militares e 18 viaturas; e na frente de atividades técnicas, que é a fiscalização de camarotes e de fios elétricos. Estaremos empenhando o grande efetivo e esperamos que tudo ocorra na maior segurança possível", destacou o major Rafael Queiroz, da Divisão de Planejamento Operacional da Diretoria Integrada Metropolitana (DIM) do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE).

A inspeção antecipada permite que eventuais problemas sejam corrigidos antes do evento, assegurando melhores condições para o desfile e permitindo que a maior agremiação carnavalesca do mundo aconteça com o máximo de segurança possível.

