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Saúde

Comitê de negociação buscará melhor preço para medicamentos incorporados ao SUS, diz Padilha

O mecanismo permitirá ao governo negociar preços de medicamentos com a indústria farmacêutica, buscando condições mais favoráveis para a incorporação de tratamentos ao Sistema Único de Saúde

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Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, durante entrega da certificação de Hospital de Ensino ao Real Hospital PortuguêsMinistro da Saúde, Alexandre Padilha, durante entrega da certificação de Hospital de Ensino ao Real Hospital Português - Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou que o recém-instalado comitê de negociação de medicamentos terá como objetivo buscar os melhores preços para o Brasil e, com isso, ampliar o acesso da população a tratamentos sem comprometer recursos destinados a outras áreas da saúde.

O mecanismo permitirá ao governo negociar preços de medicamentos com a indústria farmacêutica, buscando condições mais favoráveis para a incorporação de tratamentos ao Sistema Único de Saúde (SUS). A estratégia também poderá envolver medicamentos que já estejam em processo de avaliação para incorporação.

Segundo Padilha, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) poderá encaminhar ao comitê processos de incorporação de medicamentos para que seja feita a negociação de preços. O próprio Ministério da Saúde também poderá solicitar que determinados medicamentos sejam avaliados pelo grupo.

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Neste momento, o ministério avalia incluir entre os primeiros itens a serem analisados pelo comitê medicamentos oncológicos e tratamentos de alto custo para doenças raras.

Padilha afirmou que o objetivo é garantir o acesso da população aos medicamentos negociados sem afetar o tratamento de outros problemas de saúde.

"Para que tenhamos o melhor preço para o Brasil e, com isso, garantir o acesso àquele medicamento", afirmou.

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