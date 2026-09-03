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Saúde Comitê de negociação buscará melhor preço para medicamentos incorporados ao SUS, diz Padilha O mecanismo permitirá ao governo negociar preços de medicamentos com a indústria farmacêutica, buscando condições mais favoráveis para a incorporação de tratamentos ao Sistema Único de Saúde

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou que o recém-instalado comitê de negociação de medicamentos terá como objetivo buscar os melhores preços para o Brasil e, com isso, ampliar o acesso da população a tratamentos sem comprometer recursos destinados a outras áreas da saúde.

O mecanismo permitirá ao governo negociar preços de medicamentos com a indústria farmacêutica, buscando condições mais favoráveis para a incorporação de tratamentos ao Sistema Único de Saúde (SUS). A estratégia também poderá envolver medicamentos que já estejam em processo de avaliação para incorporação.

Segundo Padilha, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) poderá encaminhar ao comitê processos de incorporação de medicamentos para que seja feita a negociação de preços. O próprio Ministério da Saúde também poderá solicitar que determinados medicamentos sejam avaliados pelo grupo.

Neste momento, o ministério avalia incluir entre os primeiros itens a serem analisados pelo comitê medicamentos oncológicos e tratamentos de alto custo para doenças raras.

Padilha afirmou que o objetivo é garantir o acesso da população aos medicamentos negociados sem afetar o tratamento de outros problemas de saúde.

"Para que tenhamos o melhor preço para o Brasil e, com isso, garantir o acesso àquele medicamento", afirmou.

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