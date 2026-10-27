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VENEZUELA Comitê Nobel considera transição democrática na Venezuela ainda necessária María Corina Machado foi laureada no ano passado por sua luta em defesa dos direitos do povo venezuelano e por uma transição no país caribenho, então governado por Nicolás Maduro

O Comitê Nobel afirmou nesta terça-feira (27) que "ainda" é necessária uma transição democrática na Venezuela, após o retorno ao país no domingo da líder opositora e Prêmio Nobel da Paz María Corina Machado.

"Muita coisa mudou nos últimos meses, mas a tarefa continua urgente: a Venezuela ainda precisa de uma transição democrática baseada em direitos fundamentais, participação política e eleições livres", declarou Jorgen Watne Frydnes, presidente do Comitê Nobel norueguês, em comunicado no qual celebrou seu retorno.

Machado foi laureada no ano passado por sua luta em defesa dos direitos do povo venezuelano e por uma transição no país caribenho, então governado por Nicolás Maduro.

No entanto, seu movimento foi excluído das negociações apoiadas por Washington entre parte da oposição e a presidente interina Delcy Rodríguez, no poder desde a captura de Maduro pelo exército dos Estados Unidos em janeiro.

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