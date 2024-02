Como a Casa Branca blinda Joe Biden para evitar tropeços e gafes; entenda

A- A+

Os assessores do presidente dos EUA, Joe Biden, fazem o democrata subir as escadas mais curtas para embarcar no Força Aérea Um, a aeronave presidencial. Quando se trata de coletivas de imprensa, eles gritam alto – e rápido – para encerrar as perguntas. Às vezes, se apropriando de uma tática clássica de premiações, tocam música alta para sinalizar a conclusão do evento. E esqueça as entrevistas regulares com as principais publicações de notícias, incluindo a tradicional exclusiva no domingo do Super Bowl.





Ao longo dos anos, alguns dos principais assessores de Biden pararam de deixar “Joe ser Joe” e começaram a blindá-lo com uma espécie de casulo presidencial, com o objetivo de protegê-lo de deslizes verbais e tropeços físicos.

Todos os presidentes são blindados pelas restrições do cargo, mas para Biden, que aos 81 anos é a pessoa mais velha da história a ocupar a Presidência dos EUA, a decisão não é apenas circunstancial, mas estratégica, de acordo com várias pessoas familiarizadas com a dinâmica. A natureza enclausurada de sua Casa Branca reflete a preocupação de alguns de seus principais assessores de que Biden, que sempre foi propenso a gafes, corre o risco de cometer um erro.

Esses riscos foram revelados de forma surpreendente durante os acontecimentos que se desenrolaram nesta semana.

Depois que o relatório do promotor especial Robert Hur sobre o tratamento de documentos confidenciais por Biden foi publicado na quinta-feira, o presidente ficou furioso com a forma como foi retratado, vendo o relatório como um ataque político-partidário e pessoal que incluiu uma das experiências mais devastadoras de sua vida – a morte do seu filho Beau.

Seus assessores discutiram opções, incluindo esperar um dia para responder. Mas no final, o presidente decidiu responder às perguntas dos repórteres que se reuniram numa confusão aleatória, em vez de numa conferência de imprensa formal.

Assessores tentaram encerrar o encontro várias vezes. Mas Biden continuou falando, oferecendo uma defesa contundente de sua memória.

Mas ele também voltou a cometer erros. Ao dirigir-se para a porta, o presidente voltou-se para responder a uma pergunta sobre a guerra em Gaza. Ele criticou a campanha de Israel contra o Hamas, a qual classificou como uma operação “exagerada” que levou ao sofrimento humano na faixa sitiada.

Entenda: Departamento de Justiça dos EUA afirma que Biden guardou documentos sigilosos, mas não apresenta denúncia

Ele descreveu o seu trabalho para instar outros líderes da região a permitir a entrada de ajuda humanitária em Gaza. Mas depois confundiu o México e o Oriente Médio ao recordar as negociações. Não foi a única falha.

Em eventos de campanha nesta semana, ele confundiu líderes europeus mortos com os seus homólogos vivos, dizendo que tinha falado com François Mitterrand, o antigo presidente francês que morreu em 1996, e Helmut Kohl, o antigo chanceler alemão que morreu em 2017.

Em meio às críticas e preocupações com suas palavras, algumas das pessoas mais próximas de Biden – incluindo Jill Biden, a primeira-dama – estão preocupadas com o desgaste da Presidência. Um pequeno número de assessores próximos ao casal mantém uma vigilância escrupulosa sobre a agenda de Biden e discutem os mínimos detalhes, até detalhes sobre a rota de uma carreata.

Explorados por republicanos: Frase de relatório e nova gafe reforçam temor sobre impacto da memória de Biden na eleição

Biden concedeu menos entrevistas e deu menos conferências de imprensa do que qualquer um dos seus antecessores desde o presidente Ronald Reagan, o que levou a críticas de que um presidente que prometeu “transparência e verdade” no início do mandato não fez o suficiente para explicar suas decisões aos americanos, especialmente em política externa.

Até a maneira como Biden caminha até a aeronave presidencial está sujeita a uma gestão cuidadosa. O presidente começou a subir um pequeno lance de escadas diretamente até a barriga do Força Aérea Um, em vez de subir uma escada alta até um ponto mais alto do avião, depois de tropeçar e cair em um saco de areia durante uma cerimônia no verão passado. Agora, há um agente do Serviço Secreto posicionado ao pé da escada quando ele desembarca. (O antecessor imediato de Biden, Donald Trump, de 77 anos, costumava subir escadas curtas durante mau tempo).

Funcionários da Casa Branca não disseram quando Biden fará outro exame físico. O último foi realizado há quase um ano por Kevin C. O’Connor, médico de longa data do presidente, que declarou que o seu paciente, então com 80 anos, era “saudável” e “vigoroso”.

Fora da Casa Branca, os aliados de Biden preocupam-se com a percepção de sua aparência física, que se tornou motivo de ataques de conservadores e memes on-line. E a questão não é apenas partidária: uma pesquisa recente da NBC News mostra que metade dos eleitores democratas dizem estar preocupados com a saúde física e mental de Biden.

Seu andar é um tanto hesitante, uma característica que várias pessoas próximas à Casa Branca dizem ser em parte devido à sua recusa em usar uma bota ortopédica depois de sofrer uma fratura no pé antes de assumir o cargo.

Mesmo assim, assessores dizem que Biden continuará aumentando o número de aparições que lhe permitirão interagir diretamente com o público, incluindo visitas não programadas a restaurantes e lojas.

'Gratuitos e inapropriados': Casa Branca e vice-presidente dos EUA rejeitam comentários sobre memória de Biden

A Casa Branca rejeitou as preocupações sobre a acuidade mental do presidente. Andrew Bates, porta-voz da Casa Branca, disse por e-mail que Biden “está viajando pelo país em um ritmo agressivo”. Ele acrescentou que Biden está usando “entrevistas, discursos e eventos digitais inovadores” para transmitir sua mensagem.

Os democratas que passaram algum tempo com Biden em ambientes mais reservados, incluindo arrecadação de fundos, reuniões privadas e mesas redondas após os eventos, dizem que ele continua perspicaz – até mesmo combativo.

Jay Jacobs, presidente do Partido Democrata do Estado de Nova York, disse que Biden falou sem anotações em uma recente arrecadação de fundos, abordando uma série de questões, incluindo política externa e o que está em jogo nas eleições. Após o evento, o presidente fez perguntas detalhadas a Jacobs sobre a eleição especial para uma cadeira na Câmara no Terceiro Distrito Congressional de Nova York.

"A caracterização que vejo atualmente é simplesmente injusta", disse Jacobs. "Sim, a voz dele pode soar mais velha. Não há dúvida disso. Mas vou lhe dizer, pelas minhas conversas pessoais com ele, que esse cara estava fazendo seu jogo".

Os aliados de Biden dizem que não há provas de que ele seja inapto para o cargo e que a cobertura dos seus erros – e da sua idade – não se compara à substância das coisas que ele acerta.

"Eu me preocupo com as ações [de Biden]", disse Robert Wolf, um doador democrata de longa data que esteve em uma das arrecadações de fundos de Biden em Manhattan na quarta-feira. "Eu me importo com a legislação. Eu me importo com as pessoas que ele tem ao seu redor. Não me importo se ele confunde o Oriente Médio e o nome de alguém".



Desgastado e sob pressão interna: Biden foca em estratégia anti-Trump

Wolf disse que, no final de um longo dia de eventos de campanha como atração principal na cidade de Nova York, Biden pegou um microfone e respondeu em particular cerca de meia dúzia de perguntas de um grupo de doadores na noite de quarta-feira, concentrando-se principalmente na política externa.

Outros apontam para as realizações do presidente, dizendo que é hora dos democratas pararem de atacá-lo – ou de nutrirem esperanças silenciosas de que alguém o substitua na chapa – e se unirem em apoio à sua candidatura.

"Não vou dizer aos eleitores para não levarem em conta a idade do presidente. A idade de uma autoridade eleita e de um candidato a um cargo público é uma consideração pertinente", disse o deputado Jake Auchincloss, um democrata que representa o subúrbio de Boston. "Mas vou incentivá-los a levar em conta todo o seu perfil e histórico, tudo o que ele traz para a mesa".

Os aliados de Biden também dizem que as realizações legislativas do presidente, desde um projeto de lei bipartidário de infraestrutura até uma medida destinada a aumentar a produção de semicondutores nos Estados Unidos, são prova não apenas de sua acuidade mental, mas de sua capacidade de negociar em questões cruciais.

"Os republicanos teriam adorado sair dessas reuniões e dizer: 'Gostaríamos muito de fazer alguma coisa, mas infelizmente, você sabe, o cara não consegue se lembrar de nada'", disse Jesse Lee, que trabalhou no setor de comunicações no Conselho Econômico Nacional da Casa Branca até novembro.

