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Pesquisa Como a hora que você vai dormir facilita (ou dificulta) a perda de peso? Estudo com adultos com pré-diabetes identificou associação entre cada hora a mais de antecipação do sono e uma perda adicional de cerca de 600 gramas

O horário que você dorme influencia na balança. De acordo com um estudo publicado na revista científica Nursing Research, adormecer mais cedo foi associado a uma maior perda de peso em adultos com pré-diabetes.

Os pesquisadores da Faculdade de Enfermagem Rory Meyers da NYU, nos EUA, chegaram a essa conclusão após analisarem dados de um estudo randomizado com 196 adultos diagnosticados com pré-diabetes que rotineiramente dormiam menos de 6,5 horas por noite. Metade do grupo participou de um curso de oito semanas de educação sobre estilo de vida, abordando temas como dieta, exercícios e estresse.

Os demais receberam o mesmo treinamento, juntamente com acompanhamento comportamental destinado a incentivá-los a ir para a cama mais cedo em fases graduais. Os pesquisadores monitoraram os níveis de açúcar no sangue, o sono e a atividade dos participantes usando sensores, registros de sono e monitores de pulso.

Os resultados mostraram que nenhum dos grupos apresentou melhorias significativas nos níveis de açúcar no sangue. Ambos os grupos perderam peso, mas uma análise separada mostrou que cada hora de sono mais cedo que os participantes adormeciam estava associada a uma perda de peso de aproximadamente 590 gramas ao longo de oito semanas.

Os participantes que receberam orientações sobre sono relataram melhor qualidade de sono e menos sonolência diurna, e gradualmente começaram a ir para a cama mais cedo. No entanto, é preciso ressaltar que a descoberta não prova que antecipar a hora de dormir causa perda de peso.

"O momento em que adormecemos — e não apenas a quantidade de sono — parece ser um fator importante e negligenciado para a perda de peso e a saúde metabólica ", disse Susan Kohl Malone, professora assistente da faculdade de enfermagem e principal autora do estudo, em um comunicado à imprensa.

Os pesquisadores sugeriram que o relógio biológico do corpo pode ajudar a explicar as descobertas. Ficar acordado até tarde pode aumentar a exposição à luz artificial, o que pode ativar a resposta do corpo ao estresse e afetar os hormônios que regulam a fome. Permanecer acordado até tarde também coincide com as horas em que a sensibilidade à insulina no corpo humano está no seu nível mais baixo.

"Em contrapartida, adormecer mais cedo pode limitar a alimentação noturna e alinhar melhor a ingestão de alimentos com a janela metabólica ideal do corpo", observa Malone.

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