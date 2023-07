A- A+

SAÚDE Como a ilha de Nauru, na Oceania, se tornou o país mais gordo do mundo Cerca de 94% da população nauruana está acima do peso, e o diabetes atinge 66% das pessoas acima de 55 anos

A ilha de Nauru, na Oceania, é hoje o país mais gordo do mundo. Ao todo, 94% da população local está acima do peso e o diabetes afeta 66% das pessoas com 55 anos.



No entanto, nem sempre foi assim. Imagens do final do século 19 e início do século 20 de nativos nauruanos mostram cenas de homens esguios e de tamanho médio. Eles tinham cabelos longos e cacheados, a parte superior do corpo exposta e estavam vestidos com saias de fibra de pândano.

Em 1968, eles conquistaram a independência da Austrália, assumindo o controle das minas de fosfato da região, após 70 anos distribuindo riquezas. Nas duas décadas seguintes, o governo de Nauru persistiu na exploração dos depósitos minerais, colocando brevemente sua pequena república no 11º lugar do ranking de maior renda per capita do mundo, sim, à custa do esgotamento de recursos.

O processo de aculturação, além do terreno, minou a cultura de um povo que abraçou o estilo de vida e a alimentação ocidentais. Duas décadas de riqueza que mudaram as margens de sua ilha para as da sociedade de consumo: companhia aérea, comunicações, importação de alimentos industrializados, álcool, automóveis, eletrodomésticos e televisões que incentivavam o sedentarismo, sob a égide de um governo que aboliu os impostos e o desemprego e pagou pelos serviços de saúde e educação de todos os habitantes.



Na década de 1990, quando o encanto da opulência passou, Nauru era um deserto desolado no meio do nada. Em menos de um século, passaram de uma dieta restritiva à base de mariscos, aquacultura da lagoa da Buada, colheita de tubérculos e frutas como o pândano, para o spam e a carne de sol enlatada. Desde as preparações simples cozidas em folha de bananeira, caldos de peixe com leite de coco e frutas, aos quais se adaptou a genética dos nauruanos, até ovos fritos e frango com arroz.

Essa deterioração dos hábitos alimentares, aliada à falta de exercícios físicos, rendeu a Nauru, portanto, o título de país mais gordo do mundo.

