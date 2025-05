Como a Rússia transformou o Brasil em 'fábrica de espiões', mas equipe atua para desmantelar

A- A+

Artem Shmyrev enganou a todos. O oficial de inteligência russo parecia ter construído a identidade perfeita. Ele administrava uma bem-sucedida empresa de impressão 3D e dividia um apartamento de luxo no Rio de Janeiro com sua namorada brasileira e um gato laranja e branco, de pelo fofo. Mas o mais importante é que ele tinha uma certidão de nascimento e um passaporte autênticos que consolidavam seu pseudônimo como Gerhard Daniel Campos Wittich, um cidadão brasileiro de 34 anos.

Depois de seis anos escondido, ele estava impaciente para começar um verdadeiro trabalho de espionagem.

“Ninguém quer se sentir um perdedor”, escreveu ele em uma mensagem de texto de 2021 para sua esposa russa, que também era oficial de inteligência. “É por isso que continuo trabalhando e tendo esperança.”

Ele não estava sozinho. Durante anos, segundo uma investigação do jornal americano New York Times, a Rússia usou o Brasil como plataforma de lançamento para seus agentes de inteligência de elite, conhecidos como ilegais . Em uma operação audaciosa, os espiões deixaram de lado seus passados russos. Eles abriram negócios, fizeram amigos e tiveram casos amorosos — eventos que, ao longo de muitos anos, se tornaram os alicerces de identidades inteiramente novas.

Grandes operações de espionagem russas já foram descobertas no passado, inclusive nos Estados Unidos, em 2010. Desta vez, foi diferente. O objetivo não era espionar o Brasil, mas sim se tornar brasileiro. Uma vez disfarçados de histórias de fundo confiáveis, eles partiriam para os EUA, Europa ou Oriente Médio e começariam a trabalhar a sério.

Os russos basicamente transformaram o Brasil em uma linha de montagem para agentes secretos como Shmyrev.

Um deles abriu um negócio de joias. Outro era uma modelo loira de olhos azuis. Um terceiro foi admitido em uma universidade americana. Havia um pesquisador brasileiro que conseguiu emprego na Noruega e um casal que acabou indo para Portugal. Mas tudo desabou.

Agentes secretos brasileiros

Nos últimos três anos, agentes de contrainteligência brasileiros têm caçado esses espiões de forma silenciosa e metódica. Através de um trabalho policial meticuloso, esses agentes descobriram um padrão que lhes permitiu identificar os espiões, um por um.

Agentes descobriram pelo menos nove policiais russos operando sob identidades brasileiras, de acordo com documentos e entrevistas. Seis nunca foram identificados publicamente até agora. A investigação já abrangeu pelo menos oito países, disseram autoridades, com informações vindas dos Estados Unidos, Israel, Holanda, Uruguai e outros serviços de segurança ocidentais.

Usando centenas de documentos investigativos e entrevistas com dezenas de policiais e agentes de inteligência em três continentes, o The Times reuniu detalhes da operação de espionagem russa no Brasil e do esforço secreto para eliminá-la.

Desmantelar a fábrica de espionagem do Kremlin foi mais do que uma simples ação rotineira de contraespionagem. Foi parte das consequências danosas de uma década de agressão russa. Espiões russos ajudaram a abater um avião de passageiros que vinha de Amsterdã em 2014. Interferiram em eleições nos Estados Unidos , França e outros lugares. Envenenaram supostos inimigos e planejaram golpes.

Mas foi a decisão do presidente Vladimir V. Putin de invadir a Ucrânia em fevereiro de 2022 que galvanizou uma resposta global aos espiões russos, mesmo em partes do mundo onde esses agentes desfrutavam de um certo grau de impunidade há muito tempo. Entre esses países estava o Brasil, que historicamente mantém relações amigáveis com a Rússia.

A investigação brasileira desferiu um golpe devastador no programa de imigração ilegal de Moscou. Eliminou um quadro de policiais altamente treinados que será difícil de substituir. Pelo menos dois foram presos. Outros recuaram às pressas para a Rússia. Com seus disfarces descobertos, provavelmente nunca mais trabalharão no exterior.

No centro dessa derrota extraordinária estava uma equipe de agentes de contrainteligência da Polícia Federal brasileira, a mesma unidade que investigou o ex-presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, por planejar um golpe .

De sua moderna sede de vidro na capital, Brasília, eles passaram anos vasculhando milhões de registros de identidade brasileiros, em busca de padrões.

Ficou conhecida como Operação Leste.

