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Como age a vacina contra dengue do Butantan

Imunizante protege contra os quatro sorotipos da dengue com apenas uma dose

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Vacina do Instituto Butantan protegerá contra os quatro tipos de dengue Vacina do Instituto Butantan protegerá contra os quatro tipos de dengue  - Foto: Governo de SP

Nesta segunda-feira, o Ministério da Saúde anunciou a suspensão temporária da aplicação da vacina contra dengue do Instituto Butantan. A medida tem como objetivo a investigação de possíveis efeitos colaterais graves associados à vacina. Ela estava disponível apenas em alguns municípios, pelo SUS.

Chamado Butantan-DV, o imunizante é feito com vírus atenuados, ou seja, enfraquecidos, e induz a produção de anticorpos contra os quatro sorotipos da dengue (DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4), com poucas reações adversas.

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A Butantan-DV se mostrou eficaz tanto em pessoas que já tiveram dengue quanto naquelas que nunca haviam sido infectadas. Além da proteção, ela reduz significativamente o risco de formas graves da doença.

Além da alta eficácia, o principal diferencial dessa vacina é o esquema vacinal feito em dose única.

Os resultados completos do estudo clínico com o imunizante foram publicados no ano passado na revista científica New England Journal of Medicine (NEJM) e mostraram uma eficácia geral da dose única de 79,6% ao longo de dois anos de acompanhamento.

De forma mais detalhada, os pesquisadores observaram no estudo que a proteção da vacina era de 89,5% para o DENV-1 e de 69,6% para o DENV-2, as versões de maior circulação no Brasil.

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