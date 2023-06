Como comemoração de São João, LBV organiza festa solidária no bairro dos Coelhos nesta quarta (28)

A- A+

Como parte das comemorações de São João, a Legião da Boa Vontade (LBV), promove, nesta quarta-feira (28), o "Arraial da Boa Vontade", festa solidária para crianças, adolescentes e idosos amparados pela entidade.



O evento ocorre das 9h às 14h no Centro Comunitário de Assistência Social, unidade socioassistencial da instituição localizado na Rua dos Coelhos, bairro dos Coelhos, área central do Recife.

Durante a festa, o público poderá prestigiar apresentações culturais das crianças e adolescentes atendidas pelo serviço da entidade através do programa "Futuro no Presente!", com o objetivo de valorizar a cultura regional. Além disso, serão realizadas ainda brincadeiras, como pescaria, boca do palhaço, jogo das argolas, entre outros.

Como não poderia faltar, o evento contará também com muitas comidas típicas do período junino, além de apresentações de idosos que prepararam espetáculos com danças de xaxado e ciranda.

Para contribuir com a organização, é preciso acessar este site para conseguir mais informações.

