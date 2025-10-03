Sex, 03 de Outubro

metanol

Como descobrir se a bebida tem metanol? Veja como evitar ao máximo bebidas falsificadas

Dicas para identificar bebidas alcoólicas seguras e evitar intoxicação por metanol

De acordo com a nota técnica, o metanol é altamente tóxico e sua ingestão pode levar à morteDe acordo com a nota técnica, o metanol é altamente tóxico e sua ingestão pode levar à morte - Foto: Pexels

O metanol, substância (CHOH), é comumente usado na indústria, em solventes e combustíveis. Contudo, é altamente tóxica para consumo humano. Veja dicas que podem garantir a segurança do produto alcoólico.

O que difere o metanol do etanol?
A principal diferença está em como o metanol é metabolizado pelo organismo. Enquanto o etanol é metabolizado em acetaldeído, mas rapidamente transformado em acetato, o metanol se converte dentro do corpo humano em formaldeído, também chamado de formol, e depois, em ácido fórmico (composto presente nas picadas dolorosas de formigas).

É possível diferenciar na hora de beber?
Não é possível diferenciar antes de beber, como informa Daniel Junqueira Dorta, professor titular do departamento de química da Universidade de São Paulo (USP), em entrevista ao GLOBO. Além de serem visualmente parecidos, o metanol só se prova ser metanol depois dos primeiros sintomas de intoxicação.
 

Quais são os sintomas da intoxicação por metanol?
Os sintomas da intoxicação costumam aparecer entre 12 e 24 horas após a ingestão, ou antes, quando a quantidade ingerida é grande. Entre eles estão:

O que fazer, então, para evitar o metanol?
A principal forma de evitar o metanol é na hora da compra da sua bebida. De acordo com a Associação Brasileira de Bebidas (Abrabe), é importante seguir as dicas abaixo:

No caso dos destilados, procure o selo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). Se não estiver na embalagem, normalmente perto da tampa, significa que a bebida não foi fiscalizada por autoridades brasileiras.

Verifique o lacre. Se estiver violado, a bebida pode ter sido adulterada.

