Como discutir sem brigar? Especialista dá dicas

Discordar é uma parte inevitável de ser humano. Simplesmente não somos todos iguais. Mas, enquanto um pequeno desentendimento pode permanecer amigável, especialmente por texto ou online, onde podemos editar nossas respostas, uma discussão cara a cara sobre um assunto sensível pode se transformar em uma forma mais antagonista de debate.

Você pode ter vivenciado isso durante a recente temporada festiva, quando muitos de nós passam mais tempo em contato próximo com parentes do que de costume. Isso pode, às vezes, trazer tensões latentes à tona.

Uma discussão pode começar por diversos motivos, desde política até o comportamento das pessoas — algo familiar para quem passa muito tempo nas redes sociais. Mas quanto mais forte for a opinião, mais intensa e complexa pode se tornar a discussão.



Então, o que você pode fazer para evitar que uma discussão menor se transforme em uma grande briga — seja online ou presencialmente? Como especialista em interações sociais, acredito que prestar atenção ao que alguém diz — e como diz — é fundamental, além de aprender a evitar respostas que possam sair pela culatra.

Lembre-se: desentendimentos são uma parte normal da vida e dos relacionamentos. Aqui estão três dicas importantes para evitar que eles se transformem em algo mais sério.

1. Gerencie a escalada

Se você discordar de alguém, permaneça na conversa de forma produtiva, evitando o uso de insultos diretos. Além disso, tome cuidado para evitar ações que possam deixar a outra pessoa na defensiva, como acusar, reclamar ou zombar dela.

Tendemos a dar muita ênfase ao conteúdo de uma discussão, bem como às nossas suposições sobre o que a outra pessoa "realmente pensa". Sobre o que é a discussão? É apenas um mal-entendido — ou trata-se de uma questão de personalidade, onde uma das partes é tendenciosa ou tem algum motivo oculto?

Nos importamos muito com o fato de a pessoa realmente acreditar no que está dizendo. Pesquisas sugerem que, fora de certos contextos, muitas vezes nos ressentimos quando alguém "advoga o diabo".

Mas você nunca pode realmente saber as intenções de alguém, então é uma boa ideia evitar pensar o pior sobre a pessoa com quem você está discutindo. Caso contrário, você pode acabar falando com ela de forma injusta, como se ela estivesse sendo manipuladora, desonesta, prejudicial ou insensível.

2. Tenha mente aberta

Às vezes, o que alguém diz pode soar (e parecer) bem ofensivo. Quando isso acontecer, mantenha duas coisas em mente.

Primeiro, nada do que dizemos tem apenas um significado. Muitas vezes há várias interpretações, e você não pode confiar sempre na primeira que surge na sua mente no calor do momento.

Durante uma discussão, vale a pena desacelerar e refletir sobre todas as possíveis interpretações. Considere pedir um momento para pensar ou fazer algo como pegar uma xícara de chá para distrair ambos e evitar uma escalada.

Segundo, se o que a pessoa está dizendo ainda parecer negativo, mesmo com todo esforço para interpretar de forma generosa, peça que ela explique melhor. Isso pode não ser fácil, mas as pessoas revelam frequentemente o que realmente queriam dizer quando precisam elaborar. Além disso, fazer com que elas se sintam ouvidas com atenção pode desarmar uma possível escalada.

3. Mantenha o foco

Há outro lado dessa questão: escolher cuidadosamente o que você diz e ter em mente como será interpretado. Qualquer pessoa pode se deixar levar por uma discussão e dizer algo de que se arrepende, inclusive você.

Algo que deve ser equilibrado com cuidado é "ir para o meta" — pausar para falar sobre a discussão e como ela está sendo conduzida. Isso pode ser produtivo, por exemplo, se você pedir para manter o foco em um tema específico. No entanto, isso pode facilmente soar como uma crítica implícita à outra pessoa.

Se optar por discutir a forma da conversa, talvez precise incluir um pedido de desculpas ou falar em um tom mais tranquilo para evitar que a outra pessoa ache que você está acusando-a de argumentar "errado" de alguma forma. É desafiador, então não se sinta mal se não acertar na primeira tentativa dessa técnica.

Temos os mesmos valores?

As pessoas não discutem apenas por discutir. Um dos principais motivos para se envolver em uma discussão é se posicionar em relação aos outros. Estamos do mesmo lado? Temos os mesmos valores?

As discussões também estão ligadas à identidade. As mais contenciosas geram sentimentos intensos. Estamos conscientes de que podemos ser julgados por nossas opiniões, e os outros podem supor que iremos julgá-los em troca.

O julgamento mútuo pode facilmente escalar, não apenas durante o desentendimento, mas na relação como um todo, causando um afastamento temporário ou até mesmo a perda de uma amizade. Pessoas que querem evitar isso frequentemente assumem que a solução é simplesmente deixar de lado seus sentimentos e "focar nos fatos".

Mas negar uma resposta emocional pode parecer negar o próprio comprometimento com uma causa valorizada. Reconhecer que alguém se sente dessa forma é um passo importante para entender sobre o que você pode mudar a opinião dessa pessoa — e o que é melhor deixar de lado, pelo menos por enquanto.

*Este artigo foi republicado de The Conversation sob licença Creative Commons. Leia o original.

