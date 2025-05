Como é a prisão de Alcatraz que Trump vai reabrir "para abrigar os criminosos mais violentos"

A- A+

O presidente Donald Trump anunciou que ordenou que seu gabinete reabra e expanda Alcatraz, a antiga prisão infame em uma pequena ilha da Califórnia que fechou há seis décadas. Em uma mensagem publicada em seu site Truth Social na noite de domingo, Trump escreveu:

“Por muito tempo, os Estados Unidos foram atormentados por criminosos violentos, cruéis e reincidentes, a escória da sociedade, que só contribuem para a miséria e o sofrimento. Quando éramos uma nação mais séria, no passado, não hesitávamos em prender os criminosos mais perigosos e mantê-los longe de qualquer pessoa que pudessem prejudicar. É assim que deve ser.”

“É por isso que hoje estou instruindo o Bureau of Prisons, juntamente com o Departamento de Justiça, o FBI e o Departamento de Segurança Interna, a reabrir uma Alcatraz substancialmente expandida e reconstruída para abrigar os criminosos mais cruéis e violentos da América”, escreveu ele.

“A reabertura de Alcatraz servirá como um símbolo de lei, ordem e justiça”, acrescentou.

Prisão infame

A prisão, famosa por sua fuga inevitável devido às fortes correntes oceânicas e às águas frias do Pacífico que a cercam, era conhecida como "The Rock" e abrigava alguns dos criminosos mais notórios do país, incluindo o gangster Al Capone e George "Machine Gun" Kelly.

Faz parte do imaginário cultural há muito tempo e foi tema de vários filmes, incluindo The Rock, estrelado por Sean Connery e Nicolas Cage. Durante os 29 anos em que esteve aberto, 36 homens tentaram 14 fugas diferentes, de acordo com o FBI. Quase todos foram capturados ou não sobreviveram à tentativa.

O destino de três presos em particular — John Anglin, seu irmão Clarence e Frank Morris — é objeto de debate e foi dramatizado no filme Escape from Alcatraz, de 1979, estrelado por Clint Eastwood.

A Ilha de Alcatraz é hoje um importante local turístico administrado pelo Serviço Nacional de Parques e declarado Marco Histórico Nacional. O fechamento da prisão federal em 1963 foi atribuído à deterioração da infraestrutura e aos altos custos de reparo e abastecimento das instalações da ilha , já que tudo, do combustível à comida, tinha que ser transportado por navio.

Um porta-voz do Bureau of Prisons disse em um comunicado que a agência “cumprirá todas as ordens presidenciais”. O porta-voz não respondeu imediatamente às perguntas da Associated Press sobre a viabilidade de reabrir Alcatraz ou o papel da agência no futuro da antiga prisão, dado o controle da ilha pelo Serviço de Parques Nacionais.

O Bureau of Prisons atualmente opera 16 prisões que desempenham as mesmas funções de alta segurança de Alcatraz, incluindo sua unidade de segurança máxima em Florence, Colorado, e a Penitenciária dos EUA em Terre Haute, Indiana, que abriga a câmara de execução federal.

Dúvidas sobre o devido processo legal

A ordem foi emitida em um momento em que Trump vem enfrentando conflitos judiciais ao tentar enviar suspeitos de gangues para uma megaprisão em El Salvador sem o devido processo legal. Trump também mencionou sua intenção de enviar cidadãos americanos para aquela prisão e outras prisões estrangeiras, mesmo que isso desafiasse a lei.

Neste domingo, foi divulgada uma entrevista na qual Trump expressou suas dúvidas sobre a manutenção dos direitos ao devido processo legal estabelecidos na Constituição, afirmando que não sabe se cidadãos americanos e não cidadãos merecem essa garantia.

Críticos argumentam que Trump está minando o devido processo legal nos Estados Unidos. Em particular, eles mencionam o caso de Kilmar Ábrego García, um salvadorenho que vivia em Maryland e foi deportado "por engano" — segundo a Casa Branca — para El Salvador e preso sem comunicação.

Trump alega que Ábrego García faz parte de uma gangue transnacional violenta, a MS-13, ou Mara Salvatrucha, e está tentando transformar a deportação em um caso de teste para sua campanha contra a imigração ilegal, apesar de uma ordem da Suprema Corte que diz que o governo deve trabalhar para devolver o migrante aos Estados Unidos.

Questionado na entrevista se tanto cidadãos americanos quanto não cidadãos merecem o devido processo legal, conforme consagrado na Quinta Emenda da Constituição, Trump foi inconclusivo. "Não sei. Não sou, não sou advogado. Não sei", disse Trump em entrevista à NBC News.

A Quinta Emenda prevê o “devido processo legal”, o que significa que uma pessoa tem certos direitos quando se trata de ser processada por um crime. Além disso, a 14ª Emenda afirma que nenhum estado pode “negar a qualquer pessoa dentro de sua jurisdição a igual proteção das leis”.

Trump disse que tem “advogados brilhantes… e eles obviamente seguirão o que a Suprema Corte disse”. Ele disse que estava pressionando para deportar “algumas das pessoas mais perversas e perigosas do mundo”, mas os tribunais estavam no seu caminho.

“Fui eleito para tirá-los daqui, e os tribunais estão me impedindo de fazer isso”, disse ele.

Veja também