Como é o desenvolvimento de um app?

Em Janeiro desse ano de 2023, a empresa Statista lançou seu relatório State of Mobile, algo como “estado do mercado mobile”, onde analisou as tendências e mostrou o que todos sabiam: o mercado mobile cresce cada vez mais todos os anos.

Em artigo anterior publicado neste jornal, foi apontado que até mesmo o governo está apostando em tecnologias como o Flutter para garantir seu espaço.

No artigo de hoje, iremos apresentar 7 passos comuns que são realizados no desenvolvimento de aplicativos.

Planejamento Estratégico e Análise: Os dois primeiros passos para seu aplicativo (e para qualquer ideia)

Ao criar um app espera-se atender uma necessidade, seja de seu cliente ou de sua empresa, seja em processos internos como auxílio na colheita até contato com o cliente final, como em apps bancários, de delivery e etc.

Uma empresa ou desenvolvedor que se interesse em fazer um aplicativo geralmente já tem a ideia, mas é no planejamento estratégico que a empresa irá definir as “dores” que seu aplicativo irá resolver, quais os canais em que ele será utilizado, qual seu público (seja interno ou externo), entre outros pontos importantes.

Escolhendo seus canais? Por que optar pela multiplataforma

Ao desenvolver o planejamento estratégico uma das primeiras questões a se responder é qual a plataforma que seu público utiliza. Mas essa já se torna uma preocupação do passado quando se trata de desenvolver com o framework multiplataforma Flutter.

Aplicativos multiplataforma funcionam da mesma maneira e com a mesma base de código em diferentes meios como celulares, totens e televisões Android, computadores Mac e Iphones, navegadores web e desktops Windows, entre outros. Esse ponto é uma grande vantagem do Flutter, uma das principais tecnologias para desenvolvimento de aplicativos atuais, criada pela Google.

Terceiro passo: A importância do UI/UX

Ainda pouco conhecidos fora do ramo de desenvolvimento, UI e UX são siglas para as expressões em inglês User Interface, interface de usuário, e User Experience, experiência de usuário. Respectivamente dizem respeito a técnicas de design para desenvolver as telas de aplicativos e websites (UI) e a análise mais profunda do perfil do usuário e do seu provável comportamento na hora de utilizar seu produto.

Essa terceira fase do desenvolvimento, após o planejamento e análise, é importante pois é daqui que irá surgir o layout e a chamada “Jornada do usuário” que serão duas ferramentas importantes para auxiliar os desenvolvedores, acelerando o processo de criação do código do aplicativo e garantindo que esse será bem recebido por seu público.

Um ponto importante do processo até aqui é apontado por Tauã Mendonça, da Fteam:

“Não se esqueça que ao desenvolver um negócio ou um aplicativo há uma regra de ouro: cada tempo a mais gasto em planejamento é duas vezes menos tempo lidando com problemas futuros. E isso também se refere a custos. Portanto, planeje bem, estude o mercado, e analise através dos olhos de seu público interno e externo com um aplicativo poderá te atender”

O desenvolvimento do aplicativo

O próximo passo das etapas de desenvolvimento é a parte técnica, onde atuarão profissionais como o Product Owner, o Project Manager, o Tech Leader e os desenvolvedores. Cada empresa geralmente tem diferentes configurações desses cargos de acordo com sua estratégia de trabalho.

Na etapa de planejamento aconteceu a escolha da stack, o conjunto de tecnologias que serão utilizadas no desenvolvimento, e na etapa anterior foi montado o mock up, uma espécie de auxílio visual que conta com todas as medidas para montar o layout feito pela equipe de UI/UX, que será passado aos desenvolvedores para estes programarem o funcionamento do aplicativo.

Alguns pontos que devem ser levantados no planejamento entram em ação aqui: o framework Flutter atende o Frontend, o contato com o usuário e o layout. No entanto para um aplicativo estar completo é necessário que também seja programado o Backend, que reúne, por exemplo, os bancos de dados.

A importância de treinamento, reciclagem e contratação de desenvolvedores com uma visão preparada para este desafio é vista aqui: a escolha do Backend e a programação do Frontend em conjunto com este afeta pontos como a escalabilidade, que pode limitar ou garantir que aplicativos sejam utilizados por centenas, milhares ou até milhões de usuários.

Quinto passo: Testando seu aplicativo

Testes no meio de desenvolvimento dizem respeito principalmente a duas situações:

Primeiramente, os testes realizados através do código em si, que não são o foco dessa etapa e sim algo que deve ser aplicado sempre no desenvolvimento. Um bom desenvolvedor sempre irá começar a programação pensando de alguma maneira em testes.

Mas para isso, novamente, é necessário lembrar da importância do treinamento para a equipe. Testes desse tipo são como o planejamento na citação anterior: economizam tempo e recursos, especialmente nas ações de CI/CD, explicadas mais à frente.

Mas essa etapa em si, falamos de testes realizados pelo QA, o profissional técnico responsável por fazer com que o aplicativo passe por todas as situações prováveis e improváveis, para que ao chegar ao cliente tenhamos uma situação de perfeito funcionamento do app. É normal nessa etapa o aplicativo voltar aos desenvolvedores para ajustes, isso garante que ele não voltará após o contato com o cliente.

Penúltimo passo: a Publicação

Para o leitor que não está acostumado com a área de desenvolvimento, este passo é geralmente o que ele irá associar ao último lugar. A publicação é a etapa onde é colocado à disposição dos clientes o aplicativo pronto. Pode ser realizada tanto através das respectivas lojas de aplicativos (Windows store, Google Play store, App store da Apple, etc), quanto através de sites como o Github.

Nessa etapa, que começam a aparecer as ações de CI/CD (Continuous Integration e Continuous Deployment). Essa sigla diz respeito a automatização do processo de “subir” os códigos para as lojas e da realização de testes dos códigos das novas versões, economizando tempo dos desenvolvedores. Essas ações de CI/CD são investimentos que devem ser levados em conta no processo de planejamento do aplicativo.

Suporte e monitoramento da performance

Para finalizar as etapas, um dos pontos algumas vezes não tão lembrados é que aplicativos estão em constante evolução. Por isso a escolha de um framework como o Flutter, que acompanhe as mudanças tecnológicas e permita que sejam realizados o acompanhamento e a fácil manutenção de seu aplicativo é considerado tão importante.

Atender com um suporte técnico preparado e monitorar as estatísticas de seu app, enquanto realiza atualizações se necessário se tornam mais fácil com ferramentas como as ações de CI/CD citada anteriormente e as Devtools, presentes no Flutter, que auxiliam na medida de performance.

Considerações finais

É claro que este artigo aborda essas fases de maneira rasa, cada uma delas é composta de um mar de conhecimentos e nossa intenção é que possamos ter esclarecido um pouco mais sobre esse processo para que o leitor possa se aprofundar um pouco mais nas etapas que lhe interessarem. Vale notar que essas etapas abrangem desde partes que são responsabilidade de quem originou a ideia, passando por profissionais da área de planejamento, de design, de desenvolvimento e de gerenciamento, e isso é somente um dos fluxos comuns desse mercado.

Sobre o autor

Desenvolvedor Flutter, Bacharel em Comunicação e Bacharelando em Administração, Tauã Mendonça é especialista em marketing e conteúdo para a Fteam Treinamentos e Mentoria, responsável pelo ecossistema de ensino Flutter Para Devs, e atua como community manager na comunidade Flutterando.

As informações contidas neste artigo não refletem a opinião do Jornal Folha de Pernambuco e são de inteira responsabilidade de seus criadores.

