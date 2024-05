Como é o sistema nervoso? Ilustração animada em 3D mostra detalhes; veja vídeo

A- A+

Como seria o corpo humano se fosse possível olhar para cada sistema separadamente? Uma equipe de pesquisadores desenvolveu uma ilustração animada e detalhada do sistema nervoso, o mais complexo de todos. Nas imagens divulgadas pelo SciePro, grupo que cria modelos 3D digitais e específicos para cada parte do organismo, é possível ver como os órgãos e regiões do corpo se conectam por meio dos nervos.

Veja o vídeo:

O modelo inclui o sistema nervoso completo, com a anatomia interna e externa do cérebro, assim como as diferentes meninges e a medula espinhal detalhada. A animação mostra também as diferentes fibras nervosas e gânglios por todo o corpo, com mais de 800 nervos visíveis.

Como funciona o sistema nervoso?

Também chamado de sistema neural, o sistema nervoso é responsável por controlar as ações voluntárias e involuntárias realizadas pelo corpo. Ele representa a rede de comunicações do organismo, conectando os desejos e necessidades do corpo a cada parte responsável pela ação.

Comandado pelo cérebro, o órgão mais complexo do corpo humano, o sistema envia e recebe mensagens o tempo todo. A rede de nervos encaminha as sensações até ele, para que os estímulos específicos sejam enviados para cada órgão.

O sistema nervoso possui três funções básicas: sensitivas (um ferimento ou aumento da temperatura externa), integradoras (fazem a análise, processamento e armazenamento dos estímulos e informações captados pelos receptores sensitivos) e motoras (executam uma ação conforme a ordem do cérebro).

Além disso, o sistema nervoso é dividido em duas partes, a central, formada pelas meninges, cérebro, cerebelo, tronco encefálico e medula espinhal, e a periférica, formada pelos gânglios e nervos.

